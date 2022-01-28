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Ekonomi
18
Dağcılar hobilerini ev çatılarındaki karla gelire çevirdi

2022-01-28 12:16:19
Dağcılar hobilerini ev çatılarındaki karla gelire çevirdi

Gaziantep'te bir grup dağcı, hobilerini mesleğe çevirerek çatılardaki karı temizliyor.

#1
Foto - Kentte faaliyet gösteren Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Kulübüne üye 7 dağcı, bir haftadır yoğun yağışın etkili olduğu Gaziantep'te çatılardaki karları temizlemek için kolları sıvadı.

Kentte faaliyet gösteren Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Kulübüne üye 7 dağcı, bir haftadır yoğun yağışın etkili olduğu Gaziantep'te çatılardaki karları temizlemek için kolları sıvadı.

#2
Foto - Ücret karşılığında bina ve fabrikaların çatılarına çıkan dağcılar, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra küreklerle karları temizliyor.

Ücret karşılığında bina ve fabrikaların çatılarına çıkan dağcılar, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra küreklerle karları temizliyor.

#3
Foto - Kulübün Gaziantep Şube Başkanı Ali Çekematma, AA muhabirine, ulaşılması güç yerleri daha çok tercih ettiklerini söyledi.

Kulübün Gaziantep Şube Başkanı Ali Çekematma, AA muhabirine, ulaşılması güç yerleri daha çok tercih ettiklerini söyledi.

#4
Foto - Yoğun kar sonrası bazı binaların çatılarında çökme meydana geldiğini hatırlatan Çekematma, şöyle konuştu:

Yoğun kar sonrası bazı binaların çatılarında çökme meydana geldiğini hatırlatan Çekematma, şöyle konuştu:

#5
Foto -

"Aşırı kar, binaların çatılarında çökme riskinin artmasına sebep oldu.

#6
Foto - Bunları halk kendi imkanlarıyla temizleyemez. Çünkü eğim çok, riskli ve kaygan.

Bunları halk kendi imkanlarıyla temizleyemez. Çünkü eğim çok, riskli ve kaygan.

#7
Foto - Bizler dağcılık sisteminin tüm kurallarına uyarak en zor yerlere ulaşıyoruz.

Bizler dağcılık sisteminin tüm kurallarına uyarak en zor yerlere ulaşıyoruz.

#8
Foto - Emniyet kemeri ve güvenlik önlemlerimiz tamamen kurallara uygun.

Emniyet kemeri ve güvenlik önlemlerimiz tamamen kurallara uygun.

#9
Foto - Düşersek bile havada asılı kalırız ve oradan kendi imkanlarımızla çıkma eğitimine sahibiz.

Düşersek bile havada asılı kalırız ve oradan kendi imkanlarımızla çıkma eğitimine sahibiz."

#10
Foto -

"Çökme riski olan yerlere öncelik veriyoruz"

#11
Foto - Talep gelmesi durumunda önce binanın fiziki şartlarını incelediklerini belirten Çekematma,

Talep gelmesi durumunda önce binanın fiziki şartlarını incelediklerini belirten Çekematma, "Vatandaşlar son 3 gündür bizi yoğun şekilde aramaya başladı.

#12
Foto - Binaya bakıyoruz, çökme riski olan yerlere öncelik veriyoruz.

Binaya bakıyoruz, çökme riski olan yerlere öncelik veriyoruz.

#13
Foto - Hobimizi mesleğe dönüştürmüş durumdayız.

Hobimizi mesleğe dönüştürmüş durumdayız.

#14
Foto - Dağcılık tecrübemizle bu kara kışta halkımızın yanındayız. Onların zor durumda yanlarında oluyoruz.

Dağcılık tecrübemizle bu kara kışta halkımızın yanındayız. Onların zor durumda yanlarında oluyoruz." dedi.

#15
Foto - İşte dağcıların çatılarla imtihanı...

İşte dağcıların çatılarla imtihanı...

#16
Foto - İşte dağcıların çatılarla imtihanı...

İşte dağcıların çatılarla imtihanı...

#17
Foto - İşte dağcıların çatılarla imtihanı...

İşte dağcıların çatılarla imtihanı...

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