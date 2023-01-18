2023-01-18 08:58:34 Dağ keçileri, drona böyle yakalandı
Yemek aramaya çıkan dağ keçilerinin görüntüleri havadan dronla kaydedildi.
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Yemek aramaya çıkan dağ keçilerinin görüntüleri havadan dronla kaydedildi.
Erzincan’da zirvesi karla kaplanan 3 bin rakımlı dağda sürüler halinde gezinip yiyecek arayan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri dron kamerayla havadan görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan dağ keçileri, Erzincan’ın dağlarına renk katıyor.
Yüksek kesimlere yağan karla birlikte zirve noktaları beyaza bürünen dağlarda gezinen dağ keçileri, Mert Yılmaz ve arkadaşı Umut Yıldız tarafından havadan kayıt altına alındı. Karlı arazide zaman zaman erkek dağ keçilerinin liderlik için birbirlerine güç gösterisinde bulundukları gözlenirken diğer dağ keçilerinin de sürü liderini takip ettikleri dron kameraya yansıdı.
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