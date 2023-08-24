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Otomotiv
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Cybertruck’ın son hali! Elon Musk paylaştı

2023-08-24 19:47:23
Cybertruck’ın son hali! Elon Musk paylaştı

Milyarder işadamı Elon Musk tarafından paylaşılan fotoğraflar Tesla Cybertruck pickup'ının son halini gösteriyor.

#1
Foto - Cybertruck’ın son hali! Elon Musk paylaştı

Yıllar süren gecikmelerin ardından Tesla Cybertruck nihayet seri üretim sürecine giriyor. CEO Elon Musk tarafından paylaşılan fotoğraflar, “üretim adayı” olacak Cybertruck’ın son halini gösterdi. Musk, fotoğrafların birinde direksiyon başında olmasıyla da heyecanlandırdı.

#2
Foto - Cybertruck’ın son hali! Elon Musk paylaştı

Tesla Cybertruck, 2024’te yollarda olabilir Elon Musk, Tesla’nın yılın üçüncü çeyreğinde ilk Cybertruck modelleri için teslimat etkinliği düzenlemek istediğini açıkladı.

#3
Foto - Cybertruck’ın son hali! Elon Musk paylaştı

Ancak seri üretimin 2024 yılına kadar başlaması beklenmiyor. Bu da ön siparişli müşterilerin bekleyeceği anlamına geliyor. Cybertruck için şu ana kadar 1 milyonun üzerinde ön sipariş verildiği bildirildi.

#4
Foto - Cybertruck’ın son hali! Elon Musk paylaştı

Paslanmaz çelik gövdeli ve köşeli bir tasarıma sahip olan Cybertruck, ilk olarak 2019’da olaylı şekilde tanıtılmıştı.

#5
Foto - Cybertruck’ın son hali! Elon Musk paylaştı

Elon Musk, 2021’in sonlarına doğru üretime başlayacaklarını söylemişti.

#6
Foto - Cybertruck’ın son hali! Elon Musk paylaştı

Ancak çok sayıda gecikme yaşandı ve üretimler 2024’e kadar sarktı.

#7
Foto - Cybertruck’ın son hali! Elon Musk paylaştı

Temmuz ayında Tesla, Giga Texas’ta ilk Cybertruck prototipini üretti.

#8
Foto - Cybertruck’ın son hali! Elon Musk paylaştı

Elektrikli pickup’ın fiyatı henüz açıklanmadı, ancak ilk seçenekler 40 bin ila 70 bin dolar arasında değişiyordu.

#9
Foto - Cybertruck’ın son hali! Elon Musk paylaştı

Enflasyon ve üretim maliyetlerinin artması, bu etiketlerin de zamlanacağını gösteriyor.

#10
Foto - Cybertruck’ın son hali! Elon Musk paylaştı

Musk daha önceki açıklamalarda Cybertruck’ın “gelecek gibi hissettirdiğini” ifade etti. Ancak alışılmadık tasarımı nedeniyle satış konusunda bir miktar başarısız olma ihtimaline sahip olduğunu da kabul etti.

#11
Foto - Cybertruck’ın son hali! Elon Musk paylaştı

Tesla’nın Cybertruck’ın ilk teslimatları için hazırlıklara başlamasıyla, ön sipariş veren milyonlarca müşterinin bekleyişi yakında sona erebilir. Ancak seri üretimler, Tesla’nın aşması gereken bir sonraki sorunu olacak.

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