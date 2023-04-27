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Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk oylar kullanılıyor

2023-04-27 08:27:59
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk oylar kullanılıyor

#1
Foto - Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk oylar kullanılıyor

Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başladı.

#2
Foto - Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk oylar kullanılıyor

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.

#3
Foto - Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk oylar kullanılıyor

Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, o kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı. Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

#4
Foto - Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk oylar kullanılıyor

Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.

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