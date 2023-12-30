2023-12-30 15:52:24 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklinin heyecanla beklediği haberi az önce duyurdu! İşte zam oranı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emeklisi ile SSK ve Bağ-kur emeklileri için açıklamalarda bulundu. Yılmaz, memur maaş zammının yüzde 50'ye yakın olacağını söylerken SSK ve Bağ-kur emeklileri için 2024 yılının ortasını işaret etti. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşına çevrildi. Memur ve emekli maaşlarında belirlenecek olan rakamı altı aylık enflasyon tablosu ortaya çıkaracak.