Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine mektup: Kıyamete kadar yanınızdayız!

Suriye'de Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlanan 30 bin gıda kolisinin içine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye halkına yazdığı mektup da konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda "Aziz kardeşlerim, Türkiye ve Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızdadır. Biz bin yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz. İnşallah kıyamete kadar da burada birlikte yaşayacağız. Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz. Bu ikramı kabul etmeniz dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.