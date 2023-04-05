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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Para dilenecekler

2023-04-05 21:15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Para dilenecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete "Ekonomiyi 2 günde yerle yeksan edecekler sonra gidip Avrupa'dan para dilenecekler. IMF'den gidip para dilenmedi mi?" sözleriyle tepki gösterdi.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Para dilenecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Emeklilerle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Para dilenecekler

Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyor, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum. İsrail yönetiminin tüm ikazlara rağmen estirdiği şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir. Türkiye saldırılar karşısında sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Para dilenecekler

Dünyanın birçok yerinde emekliler ölüme terk edilirken, ülkemizde en çok değer verilen vatandaşlarımız olmuştur. Yeşil alanlarla, yürüyüş parkurlarıyla donattığımız imkanlar öncelikle sizin içindir. Türkiye Yüzyılını da birlikte inşa edeceğiz. Hayatın en ağır yüklerini geride bıraktıktan sonra emeklilik döneminizi rahatça sürdürmek sizlerin hakkıdır. Bunu da elbette aldığınız emekli maaşı ile yapacaksınız. Geçmişte emekli maaşları çok kötü seviyedeydi. Biz iktidara geldiğimizde emekli maaşı 50 dolardı, biz en son 400 dolara yükselttik. Yurtdışındakilerin emekliliklerini kolaylaştırdık. Emeklilik ile ilgili işlemlerin elektronik devlet üzerinden yürütülebilmesini temin ederek kuyrukların önüne geçtik. Tarihimizde ilk defa bayram ikramiyesi ödemesini biz başlattık. Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira olarak başlayan bu ödemelerin tutarını 2 bin liraya çıkardık.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Para dilenecekler

Son günleri birileri emekliler üzerinden bir istismar siyaseti yönetmeye çalışıyor. Aynı zat mali seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Hani nerde bu söz? Belediyelerinde toplu taşımadan suya kadar hizmetleri bedava yapma sözü verdiler. Onu da yapmadılar. Çiftçilere bedava traktör vereceğiz dediler, onu da yapmadılar. Anlaşılan şimdi gözlerini emeklilerimize dikmişler. Sizlere sormak istiyorum biz 20 yıldır emeklerimiz başta olmak üzere milletimiz verdiğimiz tüm sözleri tuttuk mu? Tuttuk. Çözeceğiz dediğimiz her sorunu çözdük mü? Çözdük. Eksiklerimiz olabilir ama tüm sözleri tutarak ülkemize çağ atlattık.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Para dilenecekler

Bugün bile milletimizin yaralarını sarıyor ve aşını büyütmeye çalışıyoruz. Bu kişi ülkenin yönetimine geçerse, o sözleri tutar mı bilmiyorum. Kesin olan şu ki devlet bütçesinden maaş alan herkes bir dahaki ay hesabına o paranın yatıp yatmayacağını bilemeyecek.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Para dilenecekler

Depremzedeler evlerine ne zaman kavuşacak bilemeyecek. Bunlar yapılanları yıkmaya geliyor. Eskiden hastanelerimizin durumunu hatırlayın. Ekonomiyi 2 günde yerle yeksan edecekler sonra gidip Avrupa'dan para dilenecekler. IMF'den gidip para dilenmedi mi? Niçin memur maaşlarını ödemek için. Peki 20 yıldır bizde böyle bir durum gördünüz mü?

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Para dilenecekler

Evlatlarınızın geleceğini bunlara teslim etmeyeceğinizi biliyorum. Bunlar Türkiye'yi 20 yıl sonra yeniden küresel lobilere bağımlı hale getirmeyi düşünüyorlar.

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