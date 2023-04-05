Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Para dilenecekler

Dünyanın birçok yerinde emekliler ölüme terk edilirken, ülkemizde en çok değer verilen vatandaşlarımız olmuştur. Yeşil alanlarla, yürüyüş parkurlarıyla donattığımız imkanlar öncelikle sizin içindir. Türkiye Yüzyılını da birlikte inşa edeceğiz. Hayatın en ağır yüklerini geride bıraktıktan sonra emeklilik döneminizi rahatça sürdürmek sizlerin hakkıdır. Bunu da elbette aldığınız emekli maaşı ile yapacaksınız. Geçmişte emekli maaşları çok kötü seviyedeydi. Biz iktidara geldiğimizde emekli maaşı 50 dolardı, biz en son 400 dolara yükselttik. Yurtdışındakilerin emekliliklerini kolaylaştırdık. Emeklilik ile ilgili işlemlerin elektronik devlet üzerinden yürütülebilmesini temin ederek kuyrukların önüne geçtik. Tarihimizde ilk defa bayram ikramiyesi ödemesini biz başlattık. Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira olarak başlayan bu ödemelerin tutarını 2 bin liraya çıkardık.