2023-04-24 15:58:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi
Gemlik'te halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa müjdeleri peş peşe sıraladı. "Evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz" diyen Erdoğan, "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek" ifadelerini kullandı.