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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

2023-04-24 15:58:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

Gemlik'te halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa müjdeleri peş peşe sıraladı. "Evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz" diyen Erdoğan, "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafa müjde vererek, "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek." dedi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için geldiği Gemlik'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda otobüs üzerinden halka hitap etti.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

Vatandaşları selamlayan ve tören öncesi Gemliklilerle kucaklaşmak, hasret gidermek istediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli markası Togg'un sadece bir otomobil markası, tesisinin de sadece bir otomobil fabrikası olmadığını dile getirdi.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

Erdoğan, Togg'un aynı zamanda tasarımıyla yazılımıyla temiz enerji çözümleriyle bir teknoloji hamlesi olduğuna vurgu yaptı.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

Temeli atılacak batarya fabrikasının da bu atılımın en önemli unsurlarından olduğuna değinen Erdoğan, dünyada hızlı gelişen ve yaygınlaşan elektrikli araç piyasasında söz sahibi olmanın yolunun diğer hususlarla birlikte batarya teknolojisinin öncülüğünü yapmaktan geçtiğinin altını çizdi.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

Erdoğan, söz konusu bataryaların sadece Togg'da değil, pek çok alanda kullanıldığını belirterek, "Yaklaşık 30 milyarlık bir yatırım olan Siro Batarya Fabrikası'nın şimdiden Gemlik'imize, Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

Vatandaşa, "Yaparsa Cumhur İttifakı" yapar diye seslenen Erdoğan, esnafa yönelik bazı müjdeleri de paylaştı.

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın bir bölümüne daha önce vergi muafiyeti getirildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

#9
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

"Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda, yaptığımız bir düzenlemeyle basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Yani berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık.

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

Hali hazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik, böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz.

#11
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyük şehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

#12
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafa da bir müjdesi olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

#13
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

"Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra, palavra. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

#14
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanı Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacak."

#15
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

#16
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

#17
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa vergi muafiyeti ve ÖTV müjdesi

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