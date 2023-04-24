2023-04-24 18:19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG bu bühtanlara en güzel cevabı verdi
SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce çıktılar, 'Togg'un fabrikası nerede?', 'Bu inşaatı bitiremezsiniz' dediler. Sonra, 'Buralarda üretim bandı yok, siz bu araçları üretemezsiniz' dediler. Bu iddiaları da boşa çıkınca bu defa, 'Bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz' dediler. Togg, aldığı ön siparişleriyle talep rekoru kırarak bu bühtanlara en güzel cevabı verdi" dedi.