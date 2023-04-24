Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG bu bühtanlara en güzel cevabı verdi

Binlerce mühendisimiz, teknisyenimiz, emekçimiz bu proje için gece gündüz çalışırken, vatandaşlarımız bu projeyi yürekten desteklerken birileri hep aynı yalana sarıldılar, hep aynı hezeyanları tekrarladılar. Önce çıktılar, 'Togg'un fabrikası nerede?', 'Bu inşaatı bitiremezsiniz' dediler. Sonra, 'Buralarda üretim bandı yok, siz bu araçları üretemezsiniz' dediler. Bu iddiaları da boşa çıkınca bu defa, 'Bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz' dediler. Togg, aldığı ön siparişleriyle talep rekoru kırarak bu bühtanlara en güzel cevabı verdi."