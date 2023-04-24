  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset
12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG bu bühtanlara en güzel cevabı verdi

2023-04-24 18:19:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG bu bühtanlara en güzel cevabı verdi

SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce çıktılar, 'Togg'un fabrikası nerede?', 'Bu inşaatı bitiremezsiniz' dediler. Sonra, 'Buralarda üretim bandı yok, siz bu araçları üretemezsiniz' dediler. Bu iddiaları da boşa çıkınca bu defa, 'Bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz' dediler. Togg, aldığı ön siparişleriyle talep rekoru kırarak bu bühtanlara en güzel cevabı verdi" dedi.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG bu bühtanlara en güzel cevabı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli otomobil Togg'un yollara çıkmasıyla Türkiye'nin, dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip olduğunu bildirdi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG bu bühtanlara en güzel cevabı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde, geçen haftanın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve "Milli Teknoloji" hamlesi açısından adeta hasat dönemi olduğunu, bugüne kadar yapılan teknoloji altyapı ve insan kaynağı yatırımlarının önemli meyvelerini tek tek topladıklarını anlattı.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG bu bühtanlara en güzel cevabı verdi

Bor madeninin katma değerini "cevherden mücevhere" anlayışıyla 300 kat arttıracak üretim tesisini hizmete açtıklarını, Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak İMECE uydusunu yolcu ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMECE'nin uzaya fırlatıldıktan sonra ilk sinyali aldığını ifade etti.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG bu bühtanlara en güzel cevabı verdi

TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Merkezi'nin resmi açılışını yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000'nin ilk hareket testini başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG bu bühtanlara en güzel cevabı verdi

Donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerine gururla teslim ettiklerinin altını çizen Erdoğan, insansız hava araçlarının iniş-kalkış yapabildiği TCG Anadolu'nun dünyanın ilk SİHA gemisi olduğunu dikkati çekti.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG bu bühtanlara en güzel cevabı verdi

TCG Anadolu ile Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki haklarını daha güçlü savunmasını sağlayacak çok stratejik bir savaş gemisine kavuştuğunu vurgulayan Erdoğan, "Şu ana kadar yaklaşık 70 bini aşkın vatandaşımız TCG Anadolu'yu ziyaret etti. Son 1 hafta 10 gün içerisinde de İzmir'de demirlemek suretiyle İzmir'deki vatandaşlarımızın da ziyaretine inşallah TCG Anadolu'yu açacağız." diye konuştu.

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG bu bühtanlara en güzel cevabı verdi

Savunma Sanayii atılımlarına dün bir yenisini daha eklediklerini belirten Erdoğan, "Yeni Altay tankımızı testleri yapılmak üzere Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Yeni Altay, inşallah ordumuz için çok önemli bir güç çarpanı olarak görev yapacaktır. Geçen ay gerçeğe dönüştürdüğümüz en büyük hayallerimizden biri hiç şüphesiz Türkiye'nin otomobili Togg'dur. Togg, hikayesi ve özellikleriyle asla sıradan bir araç değildir. Milli gururumuz Togg, Türkiye'nin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel saygınlığının da sembollerinden biridir." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG bu bühtanlara en güzel cevabı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un satışa sunulmasıyla Türkiye'nin giderek gelişen elektrikli araç sektöründe "artık ben de varım" dediğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

#9
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG bu bühtanlara en güzel cevabı verdi

"Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser gibi maalesef Togg'un üretim sürecinde de çok ciddi zorluklarla karşılaştık. Koronavirüs salgınının küresel ekonomideki olumsuz yansımaları ile emtia fiyatlarındaki fahiş fiyatlar veya fahiş fiyat artışları bizi de etkiledi.

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG bu bühtanlara en güzel cevabı verdi

Rusya-Ukrayna savaşı ile Türk ekonomisini mahvetmeye yönelik tehditleri de bunlara eklememiz gerekiyor. Bu süreçte Togg ilk günden itibaren haksız eleştirilerin, iftira derecesine varan bühtanların, yıpratma kampanyalarının muhatabı oldu. Mühendislerimizin ilk yerli araç teşebbüsü Devrim otomobilini 60 sene önce garaja hapsetmek için neler yapıldıysa çok daha fazlası Togg için de uygulandı.

#11
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG bu bühtanlara en güzel cevabı verdi

Binlerce mühendisimiz, teknisyenimiz, emekçimiz bu proje için gece gündüz çalışırken, vatandaşlarımız bu projeyi yürekten desteklerken birileri hep aynı yalana sarıldılar, hep aynı hezeyanları tekrarladılar. Önce çıktılar, 'Togg'un fabrikası nerede?', 'Bu inşaatı bitiremezsiniz' dediler. Sonra, 'Buralarda üretim bandı yok, siz bu araçları üretemezsiniz' dediler. Bu iddiaları da boşa çıkınca bu defa, 'Bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz' dediler. Togg, aldığı ön siparişleriyle talep rekoru kırarak bu bühtanlara en güzel cevabı verdi."

Rus yetkili duyurdu: Son zamlarla Türkiye'deki o fiyatlar BAE'yi geçti
Ekonomi

Rus yetkili duyurdu: Son zamlarla Türkiye'deki o fiyatlar BAE'yi geçti

Türkiye'yi tatil destinasyonları içerisinde sürekli olarak ilk sıraya yazan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze'den b..
Ahmet Taşgetiren de o dolmayı yuttu! Afiyet olsun
Medya

Ahmet Taşgetiren de o dolmayı yuttu! Afiyet olsun

Devletin bile artık vatandaşına soramadığı için kimliklerden çıkardığı mezhebi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendine sıfat seçerek siyasileştirmes..
BİM'le ilgili flaş karar! Tüm Türkiye'ye az önce duyurdular
Gündem

BİM'le ilgili flaş karar! Tüm Türkiye'ye az önce duyurdular

BİM zincir marketleri, Rekabet Kurumu'nun 2021 yılında şirkete kestiği cezalarla ilgili açıklama yaptı.

Çin'den skandal Sovyetler Birliği açıklaması
Dünya

Çin'den skandal Sovyetler Birliği açıklaması

Çin'in Fransa Büyükelçisi Lu Şayı'nın, "eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin uluslararası hukukta etkin statüsünün olmadığı" ve "Kırım'ın başlangı..
O istihbaratçıdan bomba
Medya

O istihbaratçıdan bomba "Kılıçdaroğlu" iddiası! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alman ekolünden olduğu iddialarının artık ete kemiğe büründüğünü belirtti. ..
Can Ataklı'dan Erdoğan'a alçakça hakaret! O ifadeyi duyunca şok olacaksınız
Medya

Can Ataklı'dan Erdoğan'a alçakça hakaret! O ifadeyi duyunca şok olacaksınız

Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve savunma sanayiinde mihenk taşı olarak kabul edilen İHA/SİHA'lar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23