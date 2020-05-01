  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Sona yaklaşıldı

2020-05-01 10:53:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Sona yaklaşıldı

Koronavirüse mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Atatürk Havalimanı’na yapılan pandemi hastanesine sona yaklaşıldı. İki hafta önce binaların yapımına başlanan hastane inşaatında binaların büyük bir kısmı tamamlandı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde geniş alanda birbirinden ayrı inşa edilen binaların birçoğunun tamamlandığı görülüyor.

#1
Foto - Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesinin büyük bir kısmı tamamlandı. Hastanedeki yapım çalışmaları havadan görüntülendi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesinin büyük bir kısmı tamamlandı. Hastanedeki yapım çalışmaları havadan görüntülendi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

#3
Foto - Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.

Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.

#4
Foto - Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Yapımına başlanıldıktan itibaren 45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin bina bölümleri yapılmaya başladıktan sonra projenin iskeleti de ortaya çıkmıştı.

Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Yapımına başlanıldıktan itibaren 45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin bina bölümleri yapılmaya başladıktan sonra projenin iskeleti de ortaya çıkmıştı.

#5
Foto - İki hafta önce binaların yapımına başlanan hastane inşaatında binaların büyük bir kısmı tamamlandı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde geniş alanda birbirinden ayrı inşa edilen binaların birçoğunun tamamlandığı görülüyor.

İki hafta önce binaların yapımına başlanan hastane inşaatında binaların büyük bir kısmı tamamlandı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde geniş alanda birbirinden ayrı inşa edilen binaların birçoğunun tamamlandığı görülüyor.

Halk TV'de çatlak! 'Onursuz olmaktan iyidir' diyerek istifa etti
Medya

Halk TV'de çatlak! 'Onursuz olmaktan iyidir' diyerek istifa etti

249 vatan evladının kanıyla yazılan 15 Temmuz destanıyla ilgili ’Yerim destanınızı’ başlıklı skandal köşe yazısıyla akıllara kazınan Yeliz K..
İşin içinden bir türlü çıkamadılar! CHP'li 11 belediye Erdoğan'dan yardım istedi
Gündem

İşin içinden bir türlü çıkamadılar! CHP'li 11 belediye Erdoğan'dan yardım istedi

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye, ekonomik daralma, düşen gelirler ve yapılması gereken hizmetlerin bütçeler üzerine getirdiği yüke ilişkin bir..
Hadsizlik yapan BAE'ye Türkiye'den cevap: Haddini bilmeye davet ediyoruz
Gündem

Hadsizlik yapan BAE'ye Türkiye'den cevap: Haddini bilmeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki geldi. Bakanlık, "Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini ülkemize karşı düşma..
Sosyal medyadan darbe tehditlerine 'Soylu' cevap
Gündem

Sosyal medyadan darbe tehditlerine 'Soylu' cevap

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe tehditlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soy..
Alpay Özalan'dan Meral Akşener'e tokat gibi cevap
Gündem

Alpay Özalan'dan Meral Akşener'e tokat gibi cevap

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çalışmaya vakit bulamadığını iddia eden İYİ Parti Genel Başkanı Mer..
S-400'ler ateşlendi! 400 kilometreden vurdular
Dünya

S-400'ler ateşlendi! 400 kilometreden vurdular

NATO ve ABD ile zaman zaman gerginlik yaşayan Rusya, Buryatya Cumhuriyeti'nde S-40 hava savunma sistemleriyle yaptığı tatbikatın görüntüleri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı