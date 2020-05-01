2020-05-01 10:53:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Sona yaklaşıldı
Koronavirüse mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Atatürk Havalimanı’na yapılan pandemi hastanesine sona yaklaşıldı. İki hafta önce binaların yapımına başlanan hastane inşaatında binaların büyük bir kısmı tamamlandı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde geniş alanda birbirinden ayrı inşa edilen binaların birçoğunun tamamlandığı görülüyor.