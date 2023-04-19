Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen kimsin kendine gel

Cudi'den, Gabar’dan, Tendürek’ten Bestler Dereler’den. Zira artık İHA’larımızın, SİHA’larımızın, Akıncılarımızın onları o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Şimdi de zaten geliyorlarmış, gelince bu İHA’ları, SİHA’ları, Akıncıları filan bunları satacaklarmış. Sen kimsin, neyi satıyorsun? Önce kendine gel. Çünkü bunların savunma sanayi diye bir derdi yok. İşte TCG Anadolu uçak gemimiz. Sarayburnu'nda 30 bini aşkın insan ziyaret etti. Herkes coşku içinde Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor, Savunma Bakanı'na teşekkür ediyor, ‘Artık biz de dünyada ilkler arasındayız.’ diyor, seviniyor, mutluluğu var ama bu mutluluğa maalesef tahammül edemeyenler var. Amerika’dan Avrupa’ya ülkemize ve milletimize diz çöktürmek için bekleyen emperyalistlerin tamamı da bay bay Kemal’in ve yamalı bohça ittifakının yanında saf tuttu. Biz ise her zamanki gibi Allah’a dayanarak, milletimize güvenerek, Cumhur İttifakı'ndaki hasbi ortaklığımıza inanarak yola revan olduk."