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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Çarşısı'nı gezdi

  • Erdoğan, açılışın ardından çarşıyı gezerek vatandaşlarla sohbet etti, çarşı esnafıyla fotoğraf çektirdi.

  • Programda Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da yer aldı.

  • İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışması kapsamında Mısır Çarşısı'nın dış cephe ve iç mekan koridorlarının kutu profilleri ile çelik konstrüksiyonu tamamlanarak, platform yapıldı.

  • Dua Meydanı mahallinde bulunan kiracılar tahliye edildikten sonra muhdes ekler sökülüp, meydanda bulunan Dua Kürsüsü'nde araştırma raspası yapıldı ve boya altından orijinal kalem işleri ortaya çıkarılarak, kürsünün konservasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

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