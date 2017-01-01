Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Çarşısı'nı gezdi

Erdoğan, açılışın ardından çarşıyı gezerek vatandaşlarla sohbet etti, çarşı esnafıyla fotoğraf çektirdi.
Programda Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da yer aldı.
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışması kapsamında Mısır Çarşısı'nın dış cephe ve iç mekan koridorlarının kutu profilleri ile çelik konstrüksiyonu tamamlanarak, platform yapıldı.
Dua Meydanı mahallinde bulunan kiracılar tahliye edildikten sonra muhdes ekler sökülüp, meydanda bulunan Dua Kürsüsü'nde araştırma raspası yapıldı ve boya altından orijinal kalem işleri ortaya çıkarılarak, kürsünün konservasyon çalışmaları gerçekleştirildi.