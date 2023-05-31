2023-05-31 20:06:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul yaklaşık 1 saat sürdü.
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