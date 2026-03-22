Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağıyla bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirdiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bayramlaştı.
Bayram süresince baba ocağında vakit geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Rize'deki programlarının ardından bayramın 3. gününde mahallesindeki komşularını ziyaret ederek bayramlaştı.
Hemşehrilerinin sevgisini ve duasını alan Erdoğan, bayramlaşmanın ardından İstanbul’a gitmek üzere Güneysu ilçesinden karayoluyla ayrıldı.
Erdoğan çiftinin akşam saatlerinde Rize'den hava yoluyla İstanbul'a geçmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneysu'dan ayrılışı sırasında güzergah boyunca vatandaşların da konvoyu selamladığı görüldü.
Komşuları, bayramlaşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini ve dualarını da iletti.
