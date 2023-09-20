Çukurova şantiyeye dönüştü!

Binalardan ortalama 30-60 ton arasında demir çıktığını vurgulayan Mustafa Ağıt, “2000 yıllarında yapılan binalardan 30-60 ton arasında demir çıkıyor. Şu anda yapılan binalarda ise 120-150 ton arasında demir kullanılıyor. Bizim de burada ciddi bir mağduriyetimiz var. Ancak biz işimize en iyi şekilde devam ediyoruz. Çıkan hurdaları da gönderip eritip tekrardan piyasaya kazandırıyoruz. Çıkan molozları da araziye dökmüyoruz. Geri dönüştürüp, onları da sektöre kazandıracağız. Ortalama bütün yıkımların bitmesi 1 yılı bulur” ifadelerini kullandı.