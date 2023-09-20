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Yaşam
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Çukurova şantiyeye dönüştü!

2023-09-20 09:59:44
Çukurova şantiyeye dönüştü!

6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen Adana adeta şantiye alanına dönüştü.

#1
Foto - Çukurova şantiyeye dönüştü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana'da da 13 bina yerle bir oldu ve 418 kişi hayatını kaybetti. Kentte, yaklaşık 3 binin üzerinde bina orta ve ağır hasarlı olarak belirlendi. İtiraz işlemleri sürerken ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalarda yıkım işlemleri Temmuz ayında başladı.

#2
Foto - Çukurova şantiyeye dönüştü!

Şu anda merkez Çukurova ve Seyhan ilçelerinde yıkım işlemi sürerken, yıkımlar sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri de alınıyor. Şu ana kadar 45 binanın yıkımı ekipler tarafından tamamlanırken, aynı zamanda enkaz kaldırma işlemleri de gerçekleştiriliyor.

#3
Foto - Çukurova şantiyeye dönüştü!

Yıkım işlerini yürüten firmanın sahibi Mustafa Ağıt, Adana Valiliği tarafından merkez Çukurova ilçesinde askıya çıkartılan yaklaşık 45 binanın yıkıldığını, 25 binada ise yıkım işleminin sürdüğünü söyledi.

#4
Foto - Çukurova şantiyeye dönüştü!

Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevre güvenliğine çok dikkat ettiklerini kaydeden Ağıt, düşük tonajlı makineler kullandıklarını, bu sayede riski minimuma indirdiklerini belirtti. Ağıt, “Gerekirse bir binayı yıkarken ana bulvarı dahi kapatıyoruz. Çevredeki iş yerlerinin faaliyetini durduruyoruz. Gerekirse de beton bariyerle etraftaki yapıların önünü kapatıyoruz. 15-16 katlı bir binanın yıkımı 20-25 gün sürüyor. Süre uzadığı için vatandaşlarımız rahatsız olabiliyor ancak ciddi anlamda risk teşkil eden binaları yıkıyoruz. Biz daha ufak makinelerle daha kontrollü yıkım yapıyoruz” dedi.

#5
Foto - Çukurova şantiyeye dönüştü!

Binalardan ortalama 30-60 ton arasında demir çıktığını vurgulayan Mustafa Ağıt, “2000 yıllarında yapılan binalardan 30-60 ton arasında demir çıkıyor. Şu anda yapılan binalarda ise 120-150 ton arasında demir kullanılıyor. Bizim de burada ciddi bir mağduriyetimiz var. Ancak biz işimize en iyi şekilde devam ediyoruz. Çıkan hurdaları da gönderip eritip tekrardan piyasaya kazandırıyoruz. Çıkan molozları da araziye dökmüyoruz. Geri dönüştürüp, onları da sektöre kazandıracağız. Ortalama bütün yıkımların bitmesi 1 yılı bulur” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Çukurova şantiyeye dönüştü!

Yıkımlar nedeniyle devlete ciddi bir ekonomik yük oluştuğunu anlatan Ağıt, “Devletimiz her zaman milletin yanındadır. Bu yıkımlar çok ciddi bir ekonomik yükü de beraberinde getiriyor. Ancak devletimiz bunların altından kalkacaktır” diye konuştu. Ayrıca Ağıt, Seyhan ilçesinde 326 yıkılacak binanın ihalesinin yeni yapıldığını, 10 binanın yüksek katlı, geri kalanların ise 3-5 katlı olduğunu ve orada sürenin daha kısa olacağını belirtti.

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