Çukur ve çamur tamam sıra çöpte!

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde iddiaya göre iki ay önce başlayan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) çalışması, mahalle sakinleri için çileye dönüştü. Bir süre çalışan İSKİ çalışanlarının bir daha mahalleye uğramadığı öne sürüldü.