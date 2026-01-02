  • İSTANBUL
Çukur ve çamur tamam sıra çöpte!
IHA Giriş Tarihi:

Çukur ve çamur tamam sıra çöpte!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde iddiaya göre, İSKİ tarafından yaklaşık iki ay önce başlatılan altyapı çalışması yarım kaldı.

1
#1
Foto - Çukur ve çamur tamam sıra çöpte!

Yahya Kemal Caddesi, Doruk Sokak ve Ceren Sokak üzerinde yürütülen çalışmanın, müteahhit firmanın iflas etmesiyle durduğu öne sürüldü.

#2
Foto - Çukur ve çamur tamam sıra çöpte!

Çalışma yarım kalırken kazılan yolların, derin çukurların ve yol kenarlarına bırakılan boruların hem sürücüler hem de yayalar için tehlike oluşturduğu ifade edildi.

#3
Foto - Çukur ve çamur tamam sıra çöpte!

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde iddiaya göre iki ay önce başlayan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) çalışması, mahalle sakinleri için çileye dönüştü. Bir süre çalışan İSKİ çalışanlarının bir daha mahalleye uğramadığı öne sürüldü.

#4
Foto - Çukur ve çamur tamam sıra çöpte!

Mahalle sakinleri iki aydır devam eden mağduriyet nedeniyle yetkililerden çözüm beklediklerini söylerken, İSKİ'ye ait boruların ve ekipmanların da yol kenarlarında bırakıldığı görüldü.

#5
Foto - Çukur ve çamur tamam sıra çöpte!

Mahalle sakini Ramazan Miraç Kılıç, "Buraları mahvettiler, üç dört metre derinlikte kazdılar. Yağmur yağdığında çamur içinde kalıyoruz. Çocuklar okula gidip gelirken zorlanıyor.

#6
Foto - Çukur ve çamur tamam sıra çöpte!

Normal, tertemiz bir sokaktı, şimdi geçilmiyor. İki aydır ne gelen var ne giden. Yarım yamalak bıraktılar, gittiler" dedi.

#7
Foto - Çukur ve çamur tamam sıra çöpte!

Mahalle Muhtarı Ercan İka ise, konuyla ilgili defalarca başvuru yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

#8
Foto - Çukur ve çamur tamam sıra çöpte!

"İSKİ Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından iki ay önce kazı yapıldı. Borular değiştirildi ama yol bu şekilde bırakıldı. Defalarca şikayet ettik, kimse ilgilenmiyor. Vatandaş mağdur.

#9
Foto - Çukur ve çamur tamam sıra çöpte!

Arabalar geçemiyor, çocuklar okula gidemiyor. Müteahhitin iflas ettiğini öğrendik. Arnavutköy Belediyesi ile de görüştük, eğer İSKİ onarımı yapmazsa belediyenin üstleneceği söylendi."

#10
Foto - Çukur ve çamur tamam sıra çöpte!

Mahalledeki yolların bozuk hali ve bırakılan borular dron kamerasıyla da görüntülendi.

Yorumlar

Tunç

OHHHHH OHHHHH OH BE. Ne güzel. Her şey ekrum başganım için güzel olacaktı ammmaaa macera Silivride bitti.
