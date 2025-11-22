Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan haber

Cübbeli Hoca’nın Sağlık Durumunu Merak Edenlere! Kendisi sabah 09.00’a doğru kalp anjiyosuna alındı, bihamdillâh kalpte bir sorun çıkmadı. Böylece odaya taburcu edildikten sonra cuma namazına çıkmayı düşünürken anjiyo olduğu ayağında çok büyük ağrı, kramplar ve hissizlik oluşunca dört saat kadar narkozun etkisinden olduğunu düşünerek sabrettiyse de daha sonra acıya dayanamayınca, durumu doktorlara bildirdiğinde onlar kendisine: ”Hocam niye bu kadar ağrı çektin, bize bildirmedin!” diyerek saat 14.30 gibi bu sefer ayaktaki tıkanıklık için anjiyoya alındı ve elhamdülillâh ayağa balon yapılarak tıkanıklık açıldı.