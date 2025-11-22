  • İSTANBUL
Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan haber

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan haber

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den kötü haber geldi. Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı.

19
#1
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan haber

Cübbeli Ahmet Hoca'nın X'teki resmi hesabından konuyla ilgili bir bilgilendirme mesajı yayımlandı. İşte o mesaj:

#2
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan haber

Cübbeli Hoca’nın Sağlık Durumunu Merak Edenlere! Kendisi sabah 09.00’a doğru kalp anjiyosuna alındı, bihamdillâh kalpte bir sorun çıkmadı. Böylece odaya taburcu edildikten sonra cuma namazına çıkmayı düşünürken anjiyo olduğu ayağında çok büyük ağrı, kramplar ve hissizlik oluşunca dört saat kadar narkozun etkisinden olduğunu düşünerek sabrettiyse de daha sonra acıya dayanamayınca, durumu doktorlara bildirdiğinde onlar kendisine: ”Hocam niye bu kadar ağrı çektin, bize bildirmedin!” diyerek saat 14.30 gibi bu sefer ayaktaki tıkanıklık için anjiyoya alındı ve elhamdülillâh ayağa balon yapılarak tıkanıklık açıldı.

#3
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan haber

Ağrısı kesilen ve hislerine kavuşan hocaefendi “Duâ Kabûl Saati”ni hastaneden yapmak istediyse de iki kere narkoz almasının verdiği yorgunluk ve sonra sol gözünün tansiyonunun 55’e çıkmasının verdiği ağrılar nedeniyle sizinle buluşmaktan mahrum oldu. Daha sonra yine serumlar yapılarak hâlâ göz tansiyonu düşürülmeye çalışılıyor.

#4
Foto - Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan haber

Kendisi size duâlar ediyor ve duâlarınızı bekliyor. İnşâallâh Pazartesi akşam Şifâ-i Şerîf dersinde şifâyâb olarak Rasûlüllâh Sallellâhu 'Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in mucîzelerini anlatmayı, sizlere de dinlemeyi Allâh-u Teâlâ nasîb eylesin. Âmîn!

Yorumlar

Osmanlı Devleti

Yüce mevlam cübbeli ahmet mahmut ünlü hocama ya şafi adıyla şifalar versin Âmin Âmin Âmin????????

Ayyıldız

Allah şifa versin inşaallah.
