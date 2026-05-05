Cübbeli Ahmet Hoca’dan herkesi şaşırtan “lüks ve şatafat” çıkışı: “Pahalıya param yetmiyor, sahte marka alıyorum”

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, hakkındaki lüks ve şatafat eleştirilerine yanıt vererek marka taklidi ürünler kullandığını açıkladı. Pahalı kıyafetlere bütçesinin yetmediğini belirten Ünlü, taklit ürün kullanımıyla ilgili dini fetvaların da bulunduğunu ifade ederek mütevazı bir hayat sürdüğünü savundu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklamalar, "reklamın kötüsü olmaz" diyerek algı yönetiminden dert yanan hocanın en içten itiraflarından biri oldu.

Cübbeli Ahmet Hoca, Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtladı.

"Sade bir hayat mı yaşıyorsunuz hocam?" sorusuna cevap veren Ünlü, şunları kaydetti:

"Ya benden sade kimse yoktur. Benden sade kimse yoktur. Yirmi dört saatimi yani bir çeksek... Algı öyle değil ama adım kabarık diyorum. İndiremiyorum aşağı yani. Şimdi öbürü de diyor ki reklamın kötüsü olmaz, boş ver. Şimdi ben var ya, şu anda bir ihtiyacım olsa marka taklidi var ya, çok ucuz oluyor.

Karaborsada bir şey... Sahte alıyorum. Tabii. Pahalıya param yetmiyor. Hediye gelirse başka. Yani... Pahalıya param yetmiyor. Bu sefer pahalıyı almam. Şu andaki adetim taklit. Orada da fetva var, o markanın şeyini kullanıyorsa caiz mi değil mi? Bir de o fetvayı karıştırıyorlar şimdi. E millet alamıyor ki pahalıyı. Taklidi alacağım. Adam ya diyor, sana taklit yakışır mı? Diyorum ki, benim üstüme gelince taklitlikten çıkıyor diyorum."

