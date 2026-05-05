Cübbeli Ahmet Hoca’dan herkesi şaşırtan “lüks ve şatafat” çıkışı: “Pahalıya param yetmiyor, sahte marka alıyorum”
Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, hakkındaki lüks ve şatafat eleştirilerine yanıt vererek marka taklidi ürünler kullandığını açıkladı. Pahalı kıyafetlere bütçesinin yetmediğini belirten Ünlü, taklit ürün kullanımıyla ilgili dini fetvaların da bulunduğunu ifade ederek mütevazı bir hayat sürdüğünü savundu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklamalar, "reklamın kötüsü olmaz" diyerek algı yönetiminden dert yanan hocanın en içten itiraflarından biri oldu.