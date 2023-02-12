Çorum'da afetzedeler için çadır imalatı başladı

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, ilk 24 saatte üretilen 21 çadırın, 10 kişilik bir ekiple sabah saatlerinde deprem bölgesine doğru yola çıktığını söyledi. Depremin ardından koordinasyon kapsamında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesini ziyaret ettiğini ve ilçe halkının çadır talep ettiğini belirten Aşgın, "Burada kalabalık grubun içinde bir amcamız, 'Buradaki apartmanların hepsi benim, 40 dairem var ama bir tanesine bile giremiyorum.' diyerek bizden çadır istedi. Çadır satın alıp ilçeye göndermek için araştırma yaptık ama hiçbir yerde çadır bulamadık. Bunun üzerine kendimiz çadır yapmaya karar verdik." dedi. Makine İkmal Müdürlüğüne ait alanda çadırların metal aksamını hazırladıklarını belirten Aşgın, kumaş bölümlerin ise Çorum Sanayi Sitesi'ndeki bir atölyede hazırlandığını bildirdi.