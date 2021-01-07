Çok şaşırtıcı bir etkisi var! Muzu soyup kabuğunu 10 dakika haşlarsanız...

Sizin için özellikle sebze ve meyveleri saklarken yapılan en büyük hataları, doğru saklanmazsa kolayca bozulan ürünlerin ömrünü uzatmak için yapabileceklerinizi ve çöp diye attığınız sap ve kabukların aslında ne kadar çok işe yaradığını araştırdık. Hangi kabuk ne işe yarar diye merak edenler için de ufak bir araştırma yaptık. İşte tüm bilmeniz gerekenler…