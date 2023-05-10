Çok şaşıracaksınız! İşte, unutkanlık yaşamanızın sebebi

Kalsiyum eksikliğinin vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayamaması sonucunda ortaya çıktığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Erdem, en önemli nedenler arasında yetersiz kalsiyum alımı, D vitamini eksikliği, sindirim bozuklukları, böbrek hastalığı, tiroit bezi sorunları, ilaçlar ve yaşlılık yer aldığını belirtti. Yetersiz kalsiyum alımının, özellikle süt ve süt ürünlerinin yeterince tüketilmemesi gibi durumlarda ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Erdem, diğer nedenleri ise şöyle sıraladı: “D vitamini eksikliği kalsiyum emilimini azaltarak kalsiyum eksikliğine neden olabilir. Sindirim bozuklukları, özellikle bağırsaklarda kalsiyum emilimini etkileyen hastalıklar, kalsiyum eksikliğine yol açabilir. Kronik (uzun süredir olan) böbrek yetmezliği, böbreklerin kalsiyum tutma işlevini etkileyebilir ve kalsiyum eksikliğine neden olabilir. Tiroit bezindeki hormon dengesizlikleri ve bazı ilaçlar da kalsiyum emilimini azaltarak kalsiyum eksikliğine yol açabilir. Yaşlılık da kalsiyum eksikliğine neden olabilecek bir faktördür, çünkü yaşlılar genellikle yeterince kalsiyum alamazlar ve kemiklerdeki kalsiyum emilimi azalır.”