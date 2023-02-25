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Sağlık
10
Çok şaşıracaksınız: Depremde hurma hayat kurtarıyor!

2023-02-25 15:20:45
Çok şaşıracaksınız: Depremde hurma hayat kurtarıyor!

Çok şaşıracaksınız: Depremde hurma hayat kurtarıyor!

#1
Foto - Çok şaşıracaksınız: Depremde hurma hayat kurtarıyor!

Besin değeri en yüksek yiyecekelrden biri olan hurma depremde enkaz altında kalanların resmen hayatını kurtarıyor.

#2
Foto - Çok şaşıracaksınız: Depremde hurma hayat kurtarıyor!

Sadece bal ve su tüketen birinin bile en fazla 40-80 gün yaşayacağı belirtilirken, sadece hurma ve su tüketen bir insanın yıllarca yaşayabileceği biliniyor.

#3
Foto - Çok şaşıracaksınız: Depremde hurma hayat kurtarıyor!

Kainat yiyeceği oalrak adlandırılan hurma akıllara gelebilecek hemen hemen tüm besin değerlerine sahip. İşte bu yüzden bir insan sadece hurma tüketerek vucudunun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri sağlamış oluyor.

#4
Foto - Çok şaşıracaksınız: Depremde hurma hayat kurtarıyor!

Bu sebeple deprem çantasında ya da evinin belli bölmelerinde hurma saklayan biri enkaz altında sakladığı hurmaları ve suyu tüketerek hayatta kalabilir.

#5
Foto - Çok şaşıracaksınız: Depremde hurma hayat kurtarıyor!

Ayrıca bir çok uzak mesafe denizcisinin, okyanusta kaybolup aç kalma riskine karşı gemi ya da teknesinde hurma depoladığı biliniyor.

#6
Foto - Çok şaşıracaksınız: Depremde hurma hayat kurtarıyor!

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#7
Foto - Çok şaşıracaksınız: Depremde hurma hayat kurtarıyor!

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#8
Foto - Çok şaşıracaksınız: Depremde hurma hayat kurtarıyor!

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#9
Foto - Çok şaşıracaksınız: Depremde hurma hayat kurtarıyor!

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