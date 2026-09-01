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Çok önemli gelişme: Vestel satış iddialarını doğruladı, kimin alacağı bile şimdiden belli

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Çok önemli gelişme: Vestel satış iddialarını doğruladı, kimin alacağı bile şimdiden belli

Zorlu Grubuna ait olan beyaz eşya devi Vestel'le ilgii ortaya atılan hisse satışıyla ilgili iddialar kısmen doğrulandı. İşte detaylar..

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#1
Foto - Çok önemli gelişme: Vestel satış iddialarını doğruladı, kimin alacağı bile şimdiden belli

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Vestel'in patronu ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun TOGG hisselerini satma kararı aldığı yönündeki açıklamalara, Vestel Elektronik’ten yanıt geldi.

#2
Foto - Çok önemli gelişme: Vestel satış iddialarını doğruladı, kimin alacağı bile şimdiden belli

Açıklamada, “Şirketimiz yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde; habere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmeler devam etmekte olup, bu aşamada işlemi kesinleştiren alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır” denildi.

#3
Foto - Çok önemli gelişme: Vestel satış iddialarını doğruladı, kimin alacağı bile şimdiden belli

TOGG’un mevcut ortaklık yapısında Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv’in TOGG’da yüzde 23’er payı bulunuyor. Kalan yüzde 8’lik hisse ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ait. Vestel ile birlikte Anadolu Grubu’nun da ellerindeki hisseleri satış yönünde görüştükleri, alıcıların ise Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell olduğu, görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtilmişti.

#4
Foto - Çok önemli gelişme: Vestel satış iddialarını doğruladı, kimin alacağı bile şimdiden belli

Anadolu Grubu da satış görüşmelerini doğruladı. Açıklamada, "Şirketimizin yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, habere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmeler devam etmekte olup, bu aşamada işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşme bulunmamaktadır.

#5
Foto - Çok önemli gelişme: Vestel satış iddialarını doğruladı, kimin alacağı bile şimdiden belli

Potansiyel işleme ilişkin önemli gelişmelerin ortaya çıkması halinde gerekli kamuyu aydınlatma açıklamaları yapılacaktır" denildi.

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Yorumlar

Ccc

Yahudiye destek Vesteli bitirdi. Geçte olsa yahudiye destekten vaz geçti ama batmanın eşiğine geldi kimse boykotu hafife almasın.
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