Çok önemli gelişme: Vestel satış iddialarını doğruladı, kimin alacağı bile şimdiden belli
Zorlu Grubuna ait olan beyaz eşya devi Vestel'le ilgii ortaya atılan hisse satışıyla ilgili iddialar kısmen doğrulandı. İşte detaylar..
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zorlu Grubuna ait olan beyaz eşya devi Vestel'le ilgii ortaya atılan hisse satışıyla ilgili iddialar kısmen doğrulandı. İşte detaylar..
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Vestel'in patronu ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun TOGG hisselerini satma kararı aldığı yönündeki açıklamalara, Vestel Elektronik’ten yanıt geldi.
Açıklamada, “Şirketimiz yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde; habere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmeler devam etmekte olup, bu aşamada işlemi kesinleştiren alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır” denildi.
TOGG’un mevcut ortaklık yapısında Vestel Elektronik, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv’in TOGG’da yüzde 23’er payı bulunuyor. Kalan yüzde 8’lik hisse ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ait. Vestel ile birlikte Anadolu Grubu’nun da ellerindeki hisseleri satış yönünde görüştükleri, alıcıların ise Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell olduğu, görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtilmişti.
Anadolu Grubu da satış görüşmelerini doğruladı. Açıklamada, "Şirketimizin yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, habere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmeler devam etmekte olup, bu aşamada işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşme bulunmamaktadır.
Potansiyel işleme ilişkin önemli gelişmelerin ortaya çıkması halinde gerekli kamuyu aydınlatma açıklamaları yapılacaktır" denildi.
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