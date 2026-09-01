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ABD’de deprem! Kritik isim, Trump’a sessiz sedasız istifasını sundu

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ABD’de deprem! Kritik isim, Trump’a sessiz sedasız istifasını sundu

ABD'nin İran'la savaşının sürdüğü ve binlerce Amerikan askerinin Orta Doğu'da konuşlandırıldığı kritik bir dönemde Washington'da önemli bir istifa yaşandı.

#1
Foto - ABD’de deprem! Kritik isim, Trump’a sessiz sedasız istifasını sundu

ABD yönetiminde, İran'la savaşın devam ettiği kritik süreçte üst düzey bir ayrılık yaşandı. ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile aylardır yaşadığı görüş ayrılıklarının ardından görevinden ayrılma kararı aldı.

#2
Foto - ABD’de deprem! Kritik isim, Trump’a sessiz sedasız istifasını sundu

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Driscoll'ın istifası, binlerce ABD Kara Kuvvetleri askerinin Orta Doğu'da konuşlandırıldığı bir döneme denk geldi. İlk haberlerde Beyaz Saray'ın istifayı kabul edip etmediğinin netlik kazanmadığı belirtilirken, daha sonra ABD'li bir yetkili Başkan Donald Trump'ın Driscoll'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı.

#3
Foto - ABD’de deprem! Kritik isim, Trump’a sessiz sedasız istifasını sundu

Driscoll ile Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında bir süredir ABD Kara Kuvvetleri'nin dönüşümü ve savaşa hazırlık kapasitesi konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynağa göre Driscoll, yönetim nezdinde Kara Kuvvetleri'nin dönüşümü ve hazırlık seviyesine ilişkin endişelerini dile getirdi. Driscoll'ın, söz konusu dönüşüm çalışmalarından sorumlu generallerin Hegseth tarafından görevden alınmasının süreci sekteye uğrattığını düşündüğü aktarıldı.

#4
Foto - ABD’de deprem! Kritik isim, Trump’a sessiz sedasız istifasını sundu

İki isim arasındaki gerilimin uzun süredir devam ettiği farklı Amerikan basın kuruluşları tarafından da doğrulandı. Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, Hegseth'in uzun süredir Driscoll'ı Pentagon bürokrasisi içinde kendisine yönelik bir tehdit olarak gördüğünü ve görevden almak istediğini söyledi. Ancak Driscoll'ın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yakın ilişkisinin bunun önünde engel oluşturduğu belirtildi. Driscoll ile Vance'in yakınlığı diğer Amerikan kaynaklarınca da aktarılıyor.

#5
Foto - ABD’de deprem! Kritik isim, Trump’a sessiz sedasız istifasını sundu

Driscoll'ın Hegseth'e yönelik rahatsızlığının, ABD Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Randy George'un nisan ayında görevden alınmasının ardından daha da arttığı belirtildi.

#6
Foto - ABD’de deprem! Kritik isim, Trump’a sessiz sedasız istifasını sundu

George'un görevden alınması, ABD güçlerinin Orta Doğu'daki savaş operasyonlarının sürdüğü dönemde gerçekleşti. Driscoll'ın müttefiklerinden biri olarak görülen George'un ardından Kara Kuvvetleri'nin en üst düzey üniformalı makamına kalıcı bir isim henüz atanmadı.

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