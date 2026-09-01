ABD’de deprem! Kritik isim, Trump’a sessiz sedasız istifasını sundu
ABD'nin İran'la savaşının sürdüğü ve binlerce Amerikan askerinin Orta Doğu'da konuşlandırıldığı kritik bir dönemde Washington'da önemli bir istifa yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin İran'la savaşının sürdüğü ve binlerce Amerikan askerinin Orta Doğu'da konuşlandırıldığı kritik bir dönemde Washington'da önemli bir istifa yaşandı.
ABD yönetiminde, İran'la savaşın devam ettiği kritik süreçte üst düzey bir ayrılık yaşandı. ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile aylardır yaşadığı görüş ayrılıklarının ardından görevinden ayrılma kararı aldı.
Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Driscoll'ın istifası, binlerce ABD Kara Kuvvetleri askerinin Orta Doğu'da konuşlandırıldığı bir döneme denk geldi. İlk haberlerde Beyaz Saray'ın istifayı kabul edip etmediğinin netlik kazanmadığı belirtilirken, daha sonra ABD'li bir yetkili Başkan Donald Trump'ın Driscoll'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı.
Driscoll ile Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında bir süredir ABD Kara Kuvvetleri'nin dönüşümü ve savaşa hazırlık kapasitesi konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynağa göre Driscoll, yönetim nezdinde Kara Kuvvetleri'nin dönüşümü ve hazırlık seviyesine ilişkin endişelerini dile getirdi. Driscoll'ın, söz konusu dönüşüm çalışmalarından sorumlu generallerin Hegseth tarafından görevden alınmasının süreci sekteye uğrattığını düşündüğü aktarıldı.
İki isim arasındaki gerilimin uzun süredir devam ettiği farklı Amerikan basın kuruluşları tarafından da doğrulandı. Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, Hegseth'in uzun süredir Driscoll'ı Pentagon bürokrasisi içinde kendisine yönelik bir tehdit olarak gördüğünü ve görevden almak istediğini söyledi. Ancak Driscoll'ın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yakın ilişkisinin bunun önünde engel oluşturduğu belirtildi. Driscoll ile Vance'in yakınlığı diğer Amerikan kaynaklarınca da aktarılıyor.
Driscoll'ın Hegseth'e yönelik rahatsızlığının, ABD Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Randy George'un nisan ayında görevden alınmasının ardından daha da arttığı belirtildi.
George'un görevden alınması, ABD güçlerinin Orta Doğu'daki savaş operasyonlarının sürdüğü dönemde gerçekleşti. Driscoll'ın müttefiklerinden biri olarak görülen George'un ardından Kara Kuvvetleri'nin en üst düzey üniformalı makamına kalıcı bir isim henüz atanmadı.
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