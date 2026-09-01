ABD’de deprem! Kritik isim, Trump’a sessiz sedasız istifasını sundu

İki isim arasındaki gerilimin uzun süredir devam ettiği farklı Amerikan basın kuruluşları tarafından da doğrulandı. Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, Hegseth'in uzun süredir Driscoll'ı Pentagon bürokrasisi içinde kendisine yönelik bir tehdit olarak gördüğünü ve görevden almak istediğini söyledi. Ancak Driscoll'ın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yakın ilişkisinin bunun önünde engel oluşturduğu belirtildi. Driscoll ile Vance'in yakınlığı diğer Amerikan kaynaklarınca da aktarılıyor.