Çok fazla şeker tüketildiğinde ortaya çıkan işaretler

Kilo alımı Bu, fazla şeker tüketiminin kesinlikle en bariz kanıtlardan biridir. Günlük olarak fazla şeker alınması genellikle fazla kalori anlamına gelir çünkü şeker vücut için protein, lif veya önemli besinleri içermez, sadece boş kalori verir. Bu da kilo alımına neden olur. Ayrıca, çoğu gıda zaten doğal şeker içerir. Şeker, vücut ağırlığında hayati bir rol oynayan bir hormon olan insülin salınımını tetikler. Çok fazla şeker tüketimi insülin direncine ve dolayısıyla kilo alımına neden olabilir.