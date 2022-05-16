Çok fazla şeker tüketildiğinde ortaya çıkan işaretler

Şekeri kademeli olarak bırakmayı da deneyebilirsiniz. 1 hafta boyunca genellikle günlük tükettiğiniz tatlı ürünleri (şekerler, kekler, gazlı içecekler) ikiye bölerek tüketin. 1 hafta boyunca 2 günde 1 gün tatlı ürün tüketmeyin. Tatlı zevkinizi haftada bire düşürün ve son olarak, eğer yapabiliyorsanız sadece ara sıra tatlı tüketin. Bu şekilde şekerin tadını daha çok alacak ve hepsinden önemlisi paketli endüstriyel ürünlerin ne kadar fazla şeker içerdiğini çok daha iyi hissedeceksiniz. Sakızlar, meyve suları, reçeller, konserveler, hazır yemekler, soslar, ve hatta ilaçlar gizli şekerler bakımından zengindir. Bu nedenle besin etiketlerini mutlaka kontrol edin. Besin etiketlerinde karamel, esmer şeker, şeker, beyaz şeker, pudra şekeri, sakaroz, glikoz, fruktoz, maltoz, akçaağaç şurubu, mısır şurubu, hurma şekeri, tatlandırıcı, dekstrin, manitol, polioller, laktoz, malt şurubu ve ham şeker içeriklerinin tümü şekeri belirtir.