2021-11-13 11:28:15 Çok büyük hazine bulundu! Resmen altın fışkırdı
Zevk amaçlı metal dedektörü kullanan amatör defineci, dünyanın en büyük hazinelerinden birini bulundu.
Zevk amaçlı metal dedektörü kullanan amatör defineci, dünyanın en büyük hazinelerinden birini bulundu.
Bugüne dek keşfedilmiş en büyük Anglosakson sikke hazinesi, amatör bir defineci tarafından ortaya çıkarıldı. Toplamda 131 altın sikke ve 4 altın nesneden oluşan hazine, definecinin yardımlarıyla 6 yıl içinde tamamlandı. 2016 ve 2020 arasında dedektörüyle hazinenin büyük kısmını ortaya çıkaran amatör defineci, isminin açıklanmasını istemedi ve parçaları British Museum’a teslim etti. Sikkelerin yüzde 85 ila 95 oranında altın içerdiği ifade edildi.
MS. 600 civarında, henüz bilinmeyen sebeplerle gömüldüğü anlaşılan hazine, İngiltere’deki West Norfolk bölgesinde çıkarıldı. Ancak buluntuların tam yeri güvenlik gerekçeleriyle açıklanmadı. Zira hazinenin bazı parçaları, daha önce tarihi eser kaçakçılığına konu olmuştu. Hazineye ait 10 sikkeyi yine bir metal dedektörü aracılığıyla tespit eden eski polis memuru David Cockle, buluşundan yetkilileri haberdar etmemiş ve sikkeleri 15 bin sterline (yaklaşık 200 bin TL) yasadışı yollarla satmıştı.
Olay 2017'de açığa çıkmış ve Cockle 16 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sikkelerden ancak 8’i ele geçirilebilmişti. British Museum'a göre hazinede sikkelerin yanı sıra bir kolye ucu, bir altın külçe ve uzmanların daha büyük mücevherlerin parçası olduğundan şüphelendiği iki nesne daha yer alıyor.
İngiltere’de daha önce bu tür altın nesnelerden ve külçelerden oluşan daha büyük Anglosakson hazineleri de bulunmuştu. Örneğin bu dönemin en ünlü keşfi, MS. 610 ve MS. 640 arasına tarihlenen Sutton Hoo gemi mezarıydı. Netflix filmi Kazı'ya (The Dig) da konu olan bu mezarda 37 altın sikkenin yanında birçok altın eşyadan oluşan bir çanta bulunmuştu.
Ancak uzmanlar amatör definecinin keşfettiği buluntuların, Anglosakson krallıklarına atfedilen en büyük sikke hazinesi olduğunu söylüyor. British Museum'dan Küratör Gareth Williams, yeni hazineyi "Bu çok önemli bir keşif" diye niteledi. "Bu hazine, Sutton Hoo gemi mezarıyla yakın bir tarihten kalmış. Sutton Hoo mezarının tamamı kadar altın içermiyor ama çok daha fazla sikke içeriyor" diyen Williams, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında o döneme ait olduğu bilinen en büyük sikke istifi."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23