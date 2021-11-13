  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
6
Çok büyük hazine bulundu! Resmen altın fışkırdı

2021-11-13 11:28:15
Çok büyük hazine bulundu! Resmen altın fışkırdı

Zevk amaçlı metal dedektörü kullanan amatör defineci, dünyanın en büyük hazinelerinden birini bulundu.

#1
Foto - Bugüne dek keşfedilmiş en büyük Anglosakson sikke hazinesi, amatör bir defineci tarafından ortaya çıkarıldı. Toplamda 131 altın sikke ve 4 altın nesneden oluşan hazine, definecinin yardımlarıyla 6 yıl içinde tamamlandı. 2016 ve 2020 arasında dedektörüyle hazinenin büyük kısmını ortaya çıkaran amatör defineci, isminin açıklanmasını istemedi ve parçaları British Museum’a teslim etti. Sikkelerin yüzde 85 ila 95 oranında altın içerdiği ifade edildi.

Bugüne dek keşfedilmiş en büyük Anglosakson sikke hazinesi, amatör bir defineci tarafından ortaya çıkarıldı. Toplamda 131 altın sikke ve 4 altın nesneden oluşan hazine, definecinin yardımlarıyla 6 yıl içinde tamamlandı. 2016 ve 2020 arasında dedektörüyle hazinenin büyük kısmını ortaya çıkaran amatör defineci, isminin açıklanmasını istemedi ve parçaları British Museum’a teslim etti. Sikkelerin yüzde 85 ila 95 oranında altın içerdiği ifade edildi.

#2
Foto - MS. 600 civarında, henüz bilinmeyen sebeplerle gömüldüğü anlaşılan hazine, İngiltere’deki West Norfolk bölgesinde çıkarıldı. Ancak buluntuların tam yeri güvenlik gerekçeleriyle açıklanmadı. Zira hazinenin bazı parçaları, daha önce tarihi eser kaçakçılığına konu olmuştu. Hazineye ait 10 sikkeyi yine bir metal dedektörü aracılığıyla tespit eden eski polis memuru David Cockle, buluşundan yetkilileri haberdar etmemiş ve sikkeleri 15 bin sterline (yaklaşık 200 bin TL) yasadışı yollarla satmıştı.

MS. 600 civarında, henüz bilinmeyen sebeplerle gömüldüğü anlaşılan hazine, İngiltere’deki West Norfolk bölgesinde çıkarıldı. Ancak buluntuların tam yeri güvenlik gerekçeleriyle açıklanmadı. Zira hazinenin bazı parçaları, daha önce tarihi eser kaçakçılığına konu olmuştu. Hazineye ait 10 sikkeyi yine bir metal dedektörü aracılığıyla tespit eden eski polis memuru David Cockle, buluşundan yetkilileri haberdar etmemiş ve sikkeleri 15 bin sterline (yaklaşık 200 bin TL) yasadışı yollarla satmıştı.

#3
Foto - Olay 2017'de açığa çıkmış ve Cockle 16 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sikkelerden ancak 8’i ele geçirilebilmişti. British Museum'a göre hazinede sikkelerin yanı sıra bir kolye ucu, bir altın külçe ve uzmanların daha büyük mücevherlerin parçası olduğundan şüphelendiği iki nesne daha yer alıyor.

Olay 2017'de açığa çıkmış ve Cockle 16 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sikkelerden ancak 8’i ele geçirilebilmişti. British Museum'a göre hazinede sikkelerin yanı sıra bir kolye ucu, bir altın külçe ve uzmanların daha büyük mücevherlerin parçası olduğundan şüphelendiği iki nesne daha yer alıyor.

#4
Foto - İngiltere’de daha önce bu tür altın nesnelerden ve külçelerden oluşan daha büyük Anglosakson hazineleri de bulunmuştu. Örneğin bu dönemin en ünlü keşfi, MS. 610 ve MS. 640 arasına tarihlenen Sutton Hoo gemi mezarıydı. Netflix filmi Kazı'ya (The Dig) da konu olan bu mezarda 37 altın sikkenin yanında birçok altın eşyadan oluşan bir çanta bulunmuştu.

İngiltere’de daha önce bu tür altın nesnelerden ve külçelerden oluşan daha büyük Anglosakson hazineleri de bulunmuştu. Örneğin bu dönemin en ünlü keşfi, MS. 610 ve MS. 640 arasına tarihlenen Sutton Hoo gemi mezarıydı. Netflix filmi Kazı'ya (The Dig) da konu olan bu mezarda 37 altın sikkenin yanında birçok altın eşyadan oluşan bir çanta bulunmuştu.

#5
Foto - Ancak uzmanlar amatör definecinin keşfettiği buluntuların, Anglosakson krallıklarına atfedilen en büyük sikke hazinesi olduğunu söylüyor. British Museum'dan Küratör Gareth Williams, yeni hazineyi

Ancak uzmanlar amatör definecinin keşfettiği buluntuların, Anglosakson krallıklarına atfedilen en büyük sikke hazinesi olduğunu söylüyor. British Museum'dan Küratör Gareth Williams, yeni hazineyi "Bu çok önemli bir keşif" diye niteledi. "Bu hazine, Sutton Hoo gemi mezarıyla yakın bir tarihten kalmış. Sutton Hoo mezarının tamamı kadar altın içermiyor ama çok daha fazla sikke içeriyor" diyen Williams, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında o döneme ait olduğu bilinen en büyük sikke istifi."

Haydi bunu da yap görelim! Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı
Gündem

Haydi bunu da yap görelim! Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, haram olan kumarı kötüleyen Sözcü yazarı Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı. Dü..
Çevir kazı, yanmasın Sedat Peker!
Gündem

Çevir kazı, yanmasın Sedat Peker!

Anket şirketleri, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in açıklamaları sebebi ile AK Parti'nin oylarının % 8'inin kaybolduğunu iddia ediyorlar..
Teşkilat’ın başrolünden olay itiraf: Çok iğrenç bir durum! Dolandırıldım
Medya

Teşkilat’ın başrolünden olay itiraf: Çok iğrenç bir durum! Dolandırıldım

TRT1'de reyting rekorları kıran Teşkilat dizisinde Serdar karakterini oynayan Çağlar Ertuğrul'dan çarpıcı itiraflar geldi.
Uzman isimden 'altın' uyarısı: Bu son fırsat
Ekonomi

Uzman isimden 'altın' uyarısı: Bu son fırsat

Gram altın fiyatındaki tarihi rekoru değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi?" ..
Karamollaoğlu 'Erdoğan ittifak teklif etti' deyip kararını duyurdu
Gündem

Karamollaoğlu 'Erdoğan ittifak teklif etti' deyip kararını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın kendisine ittifak teklifinde bulu..
10 Kasım'da İslam'a kin kusan sözde öğretmene soruşturma
Gündem

10 Kasım'da İslam'a kin kusan sözde öğretmene soruşturma

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda, 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen törende Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay