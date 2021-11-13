Çok büyük hazine bulundu! Resmen altın fışkırdı

Ancak uzmanlar amatör definecinin keşfettiği buluntuların, Anglosakson krallıklarına atfedilen en büyük sikke hazinesi olduğunu söylüyor. British Museum'dan Küratör Gareth Williams, yeni hazineyi "Bu çok önemli bir keşif" diye niteledi. "Bu hazine, Sutton Hoo gemi mezarıyla yakın bir tarihten kalmış. Sutton Hoo mezarının tamamı kadar altın içermiyor ama çok daha fazla sikke içeriyor" diyen Williams, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında o döneme ait olduğu bilinen en büyük sikke istifi."