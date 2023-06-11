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Teknoloji-Bilişim
11
Coinbase'in CEO'su piyasaya gaz verdi

2023-06-11 22:28:41
Coinbase'in CEO'su piyasaya gaz verdi

SEC'in açtığı dava sonrası Coinbase CEO'su Armstrong, ABD'nin biraz zaman alsa da kripto düzenlemeleriyle ilgili doğruyu bulacağını belirtti.

#1
Foto - Coinbase'in CEO'su piyasaya gaz verdi

Amerika Birleşik Devletleri ( ABD) Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) sektörün en büyük ticaret platformu olan Binance Holdings Ltd. ve ABD'nin en büyük borsası Coinbase Global aleyhine açtığı davalar sonrası kripto para piyasalarında düşüşler derinleşiyor.

#2
Foto - Coinbase'in CEO'su piyasaya gaz verdi

SEC'ten sonra Coinbase CEO'su Brian Armstrong, ABD merkezli finans gazetesi The Wall Street Journal (WSJ) ile yaptığı bir röportajda, ABD'nin kripto tutumunu değerlendirdi.

#3
Foto - Coinbase'in CEO'su piyasaya gaz verdi

Coinbase CEO'su Armstrong, röportajda, ABD'den ayrılan girişimcilerin, hükümet kripto düzenlemesi için doğru sonucu bulduğunda geri döneceğini açıkladı.

#4
Foto - Coinbase'in CEO'su piyasaya gaz verdi

Kripto para borsası Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, ABD'nin biraz zaman alsa da kripto düzenlemeleriyle netlik kazanacağından emin. Bununla birlikte, bunun girişimcileri ülkeye geri çekmek için hayati bir bileşen olduğuna inanıyor.

#5
Foto - Coinbase'in CEO'su piyasaya gaz verdi

Armstrong, SEC'in 6 Haziran'da kripto borsası Coinbase'e karşı dava açmasından sadece günler sonra, 11 Haziran'da Wall Street Journal ile bir röportaj için bir araya geldi. SEC, Coinbase'in komisyona kaydolmadan bir menkul kıymetler borsası olduğunu iddia ediyor.

#6
Foto - Coinbase'in CEO'su piyasaya gaz verdi

Armstrong WSJ röportajında davaya değinerek Coinbase'in faaliyet göstermesi için bu kayıtların gerekli olmadığına inandığını açıkladı ve şunları söyledi: Ticaretini yaptığımız varlıklar emtia, bu yüzden bu kayıtları gerektirmiyorlar. Armstrong ayrıca Coinbase'in broker lisansını etkinleştirmede zorluklarla karşılaştığını da şu sözlerle belirtti:

#7
Foto - Coinbase'in CEO'su piyasaya gaz verdi

Bir broker olduğumuzu iddia etmiyoruz, hala atıl durumda olan bir broker lisansı aldık, çünkü onu etkinleştirmemize izin vermiyorlar. Düzenlemelere gelince, Armstrong bunun "roket bilimi" olmadığını ve ABD'nin biraz zaman alsa bile doğru sonuca ulaşacağını açıkladı.

#8
Foto - Coinbase'in CEO'su piyasaya gaz verdi

Armstrong, SEC vs Coinbase davasının ABD kripto para endüstrisi için bir bütün olarak önemli olduğunu söyledi. Davanon ayrıca, davanın daha fazla netlik sağlayacağını ve ülkenin dünyanın geri kalanının "gerisinde kalmasını" önleyeceğini umduğunu belirtti. Armstrong, ABD'de kripto para birimine ilişkin açık ve istikrarlı düzenlemeler olduğunda, bunun kripto işletmelerinin ülkeye geri dönmesini teşvik edeceği görüşünde. ABD'den ayrılan girişimcilerin geri döndüğünü göreceğiz. Rastgele saldırıya uğramayacağımızı ya da herhangi bir anda inanılmaz yüksek yasal faturalarla karşılaşmayacağımızı söyleyecekler. Cointelegraph daha önce 11 Nisan'da, ABD'deki küresel kripto geliştiricilerinin payının 2018'den 2022'ye kadar yüzde 26 oranında azaldığını bildirdi. Ayrıca, raporun az düzenleyici netliği önemli bir faktör olarak gösterdiğini ve sonuç olarak Amerika'nın üstünlüğünün kayıyor olabileceğini bildirdi.

#9
Foto - Coinbase'in CEO'su piyasaya gaz verdi

Armstrong, Amerika Birleşik Devletleri'nin iki büyük finansal düzenleyicisi olan SEC ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki net sınırların belirlenmesi gerektiğini düşünüyor. Armstrang, ayrıca, açıklığa kavuşturulması gerektiğine inandığı başka temel düzenleme noktalarını da vurguladı. Birleşik Krallık gibi diğer ülkelerde tek bir finansal düzenleyici kurum varken, ABD'de iki düzenleyici kurum olması nedeniyle şu anda bir bölge savaşına tanık olunduğuna dikkat çekti. Temel tüketici koruması, mali tablo denetim gereklilikleri ve hem Kara Para Aklamayı Önleme (AML) hem de Müşterini Tanı (KYC) prosedürleri gibi birçok temel düzenlemenin geleneksel finanstan kolayca aktarılabileceğine inanıyor.

#10
Foto - Coinbase'in CEO'su piyasaya gaz verdi

Armstrong, ABD'deki kripto para birimi düzenlemeleri için şu anda net bir kural kitabı olmadığını ve SEC'den sürekli olarak daha fazla netlik istemesine rağmen Coinbase'in herhangi bir geri bildirim alamadığını da yineledi. Bu açıklama, Armstrong'un 7 Haziran'da Twitter üzerinden Coinbase'e karşı açılan SEC davasına yanıt vererek sektörü mahkemede temsil etmekten ve kripto kurallarına açıklık getirmekten gurur duyduğunu söylemesinin ardından geldi.

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