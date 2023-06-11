Coinbase'in CEO'su piyasaya gaz verdi

Armstrong, SEC vs Coinbase davasının ABD kripto para endüstrisi için bir bütün olarak önemli olduğunu söyledi. Davanon ayrıca, davanın daha fazla netlik sağlayacağını ve ülkenin dünyanın geri kalanının "gerisinde kalmasını" önleyeceğini umduğunu belirtti. Armstrong, ABD'de kripto para birimine ilişkin açık ve istikrarlı düzenlemeler olduğunda, bunun kripto işletmelerinin ülkeye geri dönmesini teşvik edeceği görüşünde. ABD'den ayrılan girişimcilerin geri döndüğünü göreceğiz. Rastgele saldırıya uğramayacağımızı ya da herhangi bir anda inanılmaz yüksek yasal faturalarla karşılaşmayacağımızı söyleyecekler. Cointelegraph daha önce 11 Nisan'da, ABD'deki küresel kripto geliştiricilerinin payının 2018'den 2022'ye kadar yüzde 26 oranında azaldığını bildirdi. Ayrıca, raporun az düzenleyici netliği önemli bir faktör olarak gösterdiğini ve sonuç olarak Amerika'nın üstünlüğünün kayıyor olabileceğini bildirdi.