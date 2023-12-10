Çocuklar arasındaki gizli tehlike

Son zamanlarda sosyal medya kullanımı ve şiddet içerikli oyunların artmasıyla okullardaki akran zorbalığı da gittikçe büyüyor. Özellikle okullarda sözlü, fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşayan çocuklar ileri yaşlarda daha büyük sorunlarla karşılaşabiliyor. Ailelere uyarıda bulunan uzmanlar, zorbalığa maruz kalan veya zorbalığı yapan çocukların engellenmemesi durumunda ileri yaşlardaki sorunlara dikkat çekiyor. Akran zorbalığı son yıllarda sosyal medya da olumsuz yayınlanan video içerikleri ve şiddet oyunları nedeniyle özellikle çocuklar arasında arttı. Çocuklar arasında büyük boyutlara ulaşan akran zorbalığı olarak bilinen sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddete maruza kalan çocuklar ileri yaşlarda ise daha büyük sorunlarla karşılaşabiliyor. Akran zorbalığına maruz kalan çocuğun ailelerine ve öğretmenlerinin gözetimini arttırması gerektiğini vurgulayan Medicana Konya Hastanesi Psikoloji Bölümü Uzman Psikolog Sümeyra Bilgiç, “Öncelikle zorbalığa maruz kaldıysa çocuk, bunu birebir söylemeyebilir aileye. Dolayısıyla burada öğretmenlerin ailelerin, ebeveynlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Yani çocuklarını iyi tanımaları, bir davranışsal değişiklik oluyorsa bunu fark etmeleri ve ilk başta sakin bir şekilde çocukla konuşmaları gerekiyor. Çocukla duygularını öğrenmeleri değişen bir durum mu var, yoluna gitmeyen neler var diyerek duygularını paylaşması gerekiyor ve paylaşması sağlanmalıdır. Bundan sonra da eğer bir zorbalıktan bahsediyorsa çocuk burada da yine sakin bir şekilde hareket edilmeli okul öğretmeni, aile ve öğrenciler iş birliğinde bu durumu beraber bir şekilde çözmeleri gerek” dedi.