Çocuğunuz kilo almıyor mu? Bu sorun sandığınızdan tehlikeli olabilir

Komplike doğumsal kalp hastalıkları denilen grupta çok erkenden, hatta bebeğin doğduğu ilk günlerde bile rahatlatıcı veya tamamen tedavi edici dediğimiz kalp ameliyatlarının yapılması gerekebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Koçak, “Bazılarında ise hastalığın durumuna göre izlenerek ameliyat ihtiyacı ve zamanı belirlenir. Bu hasta grubunun tedavileri de çocuk kalp damar cerrahisi konusunda deneyimli kalp damar cerrahları tarafından başarıyla yapılmaktadır” dedi. Genellikle toplumda kalp hastalarının spor yapmaması gerektiği şeklinde yanlış bir inanış olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Koçak, “Oysa ki kalp hastalığı olan çocukların büyük kısmının hastalıklarının derecesine göre mutlaka yapabilecekleri egzersizler bulunur. Biz bu çocukların hiçbir şekilde fiziksel aktiviteden uzak kalmalarını istemiyoruz. Genellikle anne babalar çocuğun kalbinde ufak da olsa bir sorun olduğunda çocuğun aktivitelerini kısıtlama eğilimindedirler, hâlbuki hemen her çocuğun yapabileceği bir spor vardır. Fizik aktivite hem gelecekteki damar hastalıklarından korunmada hem de çocuğun fiziki ve psikolojik gelişmesinde, çocuğun sosyalleşmesinde son derece etkilidir” ifadelerini kullandı.