Çocuğunuz kilo almıyor mu? Bu sorun sandığınızdan tehlikeli olabilir

Doğuştan meydana gelen kalp hastalıklarının büyük kısmının nedeninin bilinmediğini söyleyen Prof. Dr. Koçak, “Bir kısmının kalıtsal hastalıklar (Down sendromu, Turner sendromu) ile birlikteliği gösterilmiştir. Annenin hamileliğin ilk üç ayında bebeğe zarar verebilecek ilaçlar kullanması, şeker hastalığının olması, enfeksiyon geçirmesi (kızamıkçık gibi), radyasyona maruz kalması gibi durumlar doğuştan kalp hastalıklarına neden olabilir. Doğuştan kalp hastalıklarının kalıtsal nedenler ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığı genel olarak kabul edilir. Anne, baba veya yakın akrabalarda doğuştan kalp hastalığı varsa doğacak bebekte risk daha yüksektir” şeklinde konuştu.