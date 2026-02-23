Çocuğa sürekli aferin diyenler dikkat: Uzmanlardan iletişim uyarısı geldi!

Çocuk yetiştirirken kullanılan dil çoğu zaman fark edilmeden alışkanlığa dönüşür. Gün içinde defalarca söylenen kısa övgüler, ebeveyn için destekleyici bir refleks gibi görünse de çocuk açısından yalnızca bir takdir ifadesi olarak kalmaz; davranışın neden yapıldığını, başarıyı nasıl anlamlandırdığını ve kendini nasıl değerlendirdiğini de şekillendirir. Bu nedenle çocuk psikolojisi alanında son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri, çocukları övmenin gerekliliği değil, övgünün hangi biçimde verildiğinin gelişim üzerindeki etkisi.