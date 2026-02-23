  • İSTANBUL
Hiç sorgulamadan eline verileni okumuş Hadise'nin özrü kabahatinden büyük
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hiç sorgulamadan eline verileni okumuş Hadise'nin özrü kabahatinden büyük

Türkiye’yi yardıma muhtaç ülkeler arasında gören sözde sanatçı Hadise sosyal medyada paylaştığı ‘farkındalık’ çağrısındaki Türkiye’yi küçük düşürücü cümleler kullandığı videoyu kaldırarak açıklama yaptı.

1
#1
Foto - Hiç sorgulamadan eline verileni okumuş Hadise'nin özrü kabahatinden büyük

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından 2022'de 'Çocuk Hakları Savunucusu' olarak seçilen şarkıcı Hadise'nin, Ramazan ayı nedeniyle hazırlanan bir bağış videosunda kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki topladı. Hadise’nin videoda kullandığı; "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika’nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" ifadeleri, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı.

#2
Foto - Hiç sorgulamadan eline verileni okumuş Hadise'nin özrü kabahatinden büyük

HADİSE'DEN AÇIKLAMA GELDİ Hadise, kendisine gösterilen tepkilerin ardından videoyu silerken, bir açıklama da yaptı. İşte o açıklama:

#3
Foto - Hiç sorgulamadan eline verileni okumuş Hadise'nin özrü kabahatinden büyük

2022 yılında Türkiye için UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olarak seçildim. O günden bu yana UNICEF ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için ihtiyaç duyulan alanlarda çok kıymetli çalışmalar yürüttük. Deprem felaketinden sonra bölgeye gidip çocuklarımızla birebir vakit geçirdim. Düzenlenen eğitimlere, yapılan yardımlara; onların gözlerindeki korkuya ama aynı zamanda umuda yakından tanıklık ettim. O günlerden beri içimde tek bir duygu var: çocuklarımız için daha fazlasını yapabilmek.

#4
Foto - Hiç sorgulamadan eline verileni okumuş Hadise'nin özrü kabahatinden büyük

"BANA BİR METİN İLETİLDİ VE VİDEO ÇEKMEM İSTENDİ" İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi. Videonun özeti şuydu: “Ramazan’da iyiliği birlikte büyütelim.”

#5
Foto - Hiç sorgulamadan eline verileni okumuş Hadise'nin özrü kabahatinden büyük

"TÜRKİYE'NİN GERÇEKLERİNİ BİLEN BİR KADINIM" Ben bu vatana aşık bir kadınım. Türkiye’nin gerçeklerini bilen, bu gerçekleri görmezden gelmeyen ama her zaman çözümün bir parçası olmak isteyen bir kadınım. 2019 yılında mülteci çocuklara kucak açmamız gerektiğini savunduğumda da niyetim aynıydı. Deprem döneminde hem Türkiye’de hem yurt dışında çocuklarımız için yardım toplarken de niyetim aynıydı. Bugün Ramazan ayında çocuklarımız için destek çağrısı yaparken de aynı yerdeyim.

#6
Foto - Hiç sorgulamadan eline verileni okumuş Hadise'nin özrü kabahatinden büyük

"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE" Türkiye güçlü bir ülke. Devletiyle, milletiyle her zaman vatandaşının yanında olan bir ülke. Ülkemiz, dünyanın her yerine yardımlar götüren, ihtiyaç duyulduğu an herkesin yanında olan bir ülke. Ülkemizde ve dünyada yardıma ihtiyaç duyan çok çocuğumuz, çok ailemiz var. Devletimizin çabaları, yaptıkları çok kıymetli. Bunun yanında yardım kuruluşlarının; Kızılay, UNICEF, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kurumların destekleri de bir o kadar önemli. Bu kurumlara yapılan bağışların çocukların hayatında gerçek bir fark oluşturduğunun en büyük şahidiyim.

#7
Foto - Hiç sorgulamadan eline verileni okumuş Hadise'nin özrü kabahatinden büyük

"TÜRKİYE'Yİ GURURLA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM" Özellikle 22 yaşımda Eurovision’da ülkemi temsil ettiğim günden bu yana hangi platforma çıktıysam Türkiye’yi gururla savundum. Bundan sonra da savunmaya ve en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Ramazan ayında hepimizin öfke dolu cümlelerden, düşmanlaştırıcı duygulardan uzak durmasını diliyorum. Oruç sadece bedenin aç kalması değil; zihinlerin ve kalplerin de kötülüklerden arınmasıdır. Duam; daha adil bir dünyada, tüm çocukların eşit şartlarda, güvenle ve sevgiyle yaşayabildiği bir gelecekte buluşabilmek.

