Türkiye'den satın alınan ve devamında imha edilen 35 milyon dolarlık sipariş ülkeyi karıştırdı
Kanada’nın Alberta eyaleti Türkiye'den satın alınan 70 milyon dolarlık siparişin akıbetine ilişkin yoğun tartışmalar yaşamaya başlaı.
Kanada’nın Alberta eyaleti Türkiye'den satın alınan 70 milyon dolarlık siparişin akıbetine ilişkin yoğun tartışmalar yaşamaya başlaı.
Alberta Sağlık Hizmetleri (AHS), 2022 yılında Kanada genelinde yaşanan asetaminofen ve ibuprofen sıkıntısı üzerine çocuk ilaçları için yurt dışına yöneldi.
CNBC-E'nin haberine göre eyalet yönetimi, talep edilen 5 milyon şişelik siparişin bir bölümünü karşılamak üzere Türkiye merkezli Atabay İlaç’tan 1,4 milyon şişe çocuk ağrı kesici ve ateş düşürücü şurup temin etti. Toplam maliyeti 70 milyon dolar olarak açıklanan ürünler 2023 yılında Alberta’ya ulaştırıldı. Ancak ithal edilen ilaçların önemli bir kısmı beklenen ölçüde kullanılmadı ve stokta kaldı.
AHS, elde kalan ilaçların ziyan olmaması için 2025 yılının ortalarında Kanada merkezli yardım kuruluşu Health Partners International (HPIC) ile anlaşma yaptı. Amaç, fazla ürünlerin ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesiydi fakat planlanan bağışın tamamı gerçekleştirilemedi. Yaklaşık 1,4 milyon şişenin yalnızca yarısı başka ülkelere ulaştırılabildi. Son kullanma tarihi 2026’da dolacak olan yaklaşık 700 bin şişe ilaç ise Alberta’daki Swan Hills Tedavi Merkezi’nde imha edildi. Üstelik imha sürecinin maliyeti de kamu bütçesine yüklendi. Yetkililer, bertaraf işlemi için yaklaşık 718 bin dolar harcandığını açıkladı.
İlaçların 2023 ile 2025 yılları arasında iki yıl boyunca depolanmasının da ek maliyet oluşturduğu tahmin ediliyor. Bu süreçte depolama için yaklaşık 478 bin dolar harcandığı belirtiliyor. Böylece ithalat, depolama ve imha giderleri birlikte değerlendirildiğinde kamu bütçesine ciddi bir yük oluştuğu ifade ediliyor.
AHS Sözcüsü Kristi Bland, bağış sürecinde çeşitli engellerle karşılaşıldığını belirtti. Bland, kalan ilaçların gönderilememesinin başlıca nedenleri arasında son kullanma tarihinin 2026 başında dolacak olması ve ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırmada yaşanan lojistik güçlüklerin bulunduğunu ifade etti. Bland, bağış için tüm alternatiflerin değerlendirildiğini ancak sonuç alınamadığını söyledi. Süresi dolan ilaçların imhasının sağlık sistemlerinde olağan bir uygulama olduğunu belirten Bland, buna rağmen israfı en aza indirmek amacıyla imha miktarını sınırlamaya yönelik planlar geliştirdiklerini dile getirdi.
Alberta Başbakanı Danielle Smith liderliğindeki Birleşik Muhafazakar Parti hükümeti, ülke genelinde yaşanan ilaç kıtlığı döneminde ithalat kararının gerekli olduğunu savunuyor. Hükümet, o dönemde çocuk ilaçlarına erişimin güvence altına alınmasının öncelik olduğunu vurguluyor. Buna karşılık muhalefet, planlama eksikliği ve kamu kaynaklarının israf edildiği gerekçesiyle eyalet yönetimini eleştiriyor. Alberta Yeni Demokrasi Partisi’nin, artan maliyetler ve imha edilen ilaçlar nedeniyle konuyla ilgili kamuoyu soruşturması açılmasını talep ettiği öne sürülüyor.
35 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olduğu belirtilen ilaçların yarısının çöpe gitmesi, Alberta’da sağlık politikaları ve kriz yönetimi konusunda yeni bir tartışma başlatmış durumda. GAZETE OKSİJEN
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23