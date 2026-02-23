Türkiye'den satın alınan ve devamında imha edilen 35 milyon dolarlık sipariş ülkeyi karıştırdı

CNBC-E'nin haberine göre eyalet yönetimi, talep edilen 5 milyon şişelik siparişin bir bölümünü karşılamak üzere Türkiye merkezli Atabay İlaç’tan 1,4 milyon şişe çocuk ağrı kesici ve ateş düşürücü şurup temin etti. Toplam maliyeti 70 milyon dolar olarak açıklanan ürünler 2023 yılında Alberta’ya ulaştırıldı. Ancak ithal edilen ilaçların önemli bir kısmı beklenen ölçüde kullanılmadı ve stokta kaldı.