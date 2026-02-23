  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diş hekiminin acı sonu Çocuklarının gözü önünde öldürüldü! Hiç sorgulamadan eline verileni okumuş Hadise'nin özrü kabahatinden büyük Süslemeler yasak, ibadetler kısıtlı: İşgal altındaki Kudüs’te hüzünlü Ramazan Türkiye'den satın alınan ve devamında imha edilen 35 milyon dolarlık sipariş ülkeyi karıştırdı Bakanlık açıkladı: Çalışan başına 3 bin 500 TL destek... 2 Mart’ta başlıyor Uzmanından o bölge için kritik uyarı! 6 Şubat depremine benzer yıkıcı sarsıntı gelebilir Onlarca kat daha sağlıklı! Organik yumurta ile normal yumurta arasındaki fiyat farkı artık çok az! Teşkilat dizisinde korkutan gelişme! Hastaneye kaldırıldı Samsung One UI 9 gelmek için gün sayıyor: İşte ilk görüntüler! 6 yıldır bağımlısı olduğu sanal kumardan böyle kurtuldu!
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Türkiye'den satın alınan ve devamında imha edilen 35 milyon dolarlık sipariş ülkeyi karıştırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'den satın alınan ve devamında imha edilen 35 milyon dolarlık sipariş ülkeyi karıştırdı

Kanada’nın Alberta eyaleti Türkiye'den satın alınan 70 milyon dolarlık siparişin akıbetine ilişkin yoğun tartışmalar yaşamaya başlaı.

#1
Foto - Türkiye'den satın alınan ve devamında imha edilen 35 milyon dolarlık sipariş ülkeyi karıştırdı

Alberta Sağlık Hizmetleri (AHS), 2022 yılında Kanada genelinde yaşanan asetaminofen ve ibuprofen sıkıntısı üzerine çocuk ilaçları için yurt dışına yöneldi.

#2
Foto - Türkiye'den satın alınan ve devamında imha edilen 35 milyon dolarlık sipariş ülkeyi karıştırdı

CNBC-E'nin haberine göre eyalet yönetimi, talep edilen 5 milyon şişelik siparişin bir bölümünü karşılamak üzere Türkiye merkezli Atabay İlaç’tan 1,4 milyon şişe çocuk ağrı kesici ve ateş düşürücü şurup temin etti. Toplam maliyeti 70 milyon dolar olarak açıklanan ürünler 2023 yılında Alberta’ya ulaştırıldı. Ancak ithal edilen ilaçların önemli bir kısmı beklenen ölçüde kullanılmadı ve stokta kaldı.

#3
Foto - Türkiye'den satın alınan ve devamında imha edilen 35 milyon dolarlık sipariş ülkeyi karıştırdı

AHS, elde kalan ilaçların ziyan olmaması için 2025 yılının ortalarında Kanada merkezli yardım kuruluşu Health Partners International (HPIC) ile anlaşma yaptı. Amaç, fazla ürünlerin ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesiydi fakat planlanan bağışın tamamı gerçekleştirilemedi. Yaklaşık 1,4 milyon şişenin yalnızca yarısı başka ülkelere ulaştırılabildi. Son kullanma tarihi 2026’da dolacak olan yaklaşık 700 bin şişe ilaç ise Alberta’daki Swan Hills Tedavi Merkezi’nde imha edildi. Üstelik imha sürecinin maliyeti de kamu bütçesine yüklendi. Yetkililer, bertaraf işlemi için yaklaşık 718 bin dolar harcandığını açıkladı.

#4
Foto - Türkiye'den satın alınan ve devamında imha edilen 35 milyon dolarlık sipariş ülkeyi karıştırdı

İlaçların 2023 ile 2025 yılları arasında iki yıl boyunca depolanmasının da ek maliyet oluşturduğu tahmin ediliyor. Bu süreçte depolama için yaklaşık 478 bin dolar harcandığı belirtiliyor. Böylece ithalat, depolama ve imha giderleri birlikte değerlendirildiğinde kamu bütçesine ciddi bir yük oluştuğu ifade ediliyor.

#5
Foto - Türkiye'den satın alınan ve devamında imha edilen 35 milyon dolarlık sipariş ülkeyi karıştırdı

AHS Sözcüsü Kristi Bland, bağış sürecinde çeşitli engellerle karşılaşıldığını belirtti. Bland, kalan ilaçların gönderilememesinin başlıca nedenleri arasında son kullanma tarihinin 2026 başında dolacak olması ve ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırmada yaşanan lojistik güçlüklerin bulunduğunu ifade etti. Bland, bağış için tüm alternatiflerin değerlendirildiğini ancak sonuç alınamadığını söyledi. Süresi dolan ilaçların imhasının sağlık sistemlerinde olağan bir uygulama olduğunu belirten Bland, buna rağmen israfı en aza indirmek amacıyla imha miktarını sınırlamaya yönelik planlar geliştirdiklerini dile getirdi.

#6
Foto - Türkiye'den satın alınan ve devamında imha edilen 35 milyon dolarlık sipariş ülkeyi karıştırdı

Alberta Başbakanı Danielle Smith liderliğindeki Birleşik Muhafazakar Parti hükümeti, ülke genelinde yaşanan ilaç kıtlığı döneminde ithalat kararının gerekli olduğunu savunuyor. Hükümet, o dönemde çocuk ilaçlarına erişimin güvence altına alınmasının öncelik olduğunu vurguluyor. Buna karşılık muhalefet, planlama eksikliği ve kamu kaynaklarının israf edildiği gerekçesiyle eyalet yönetimini eleştiriyor. Alberta Yeni Demokrasi Partisi’nin, artan maliyetler ve imha edilen ilaçlar nedeniyle konuyla ilgili kamuoyu soruşturması açılmasını talep ettiği öne sürülüyor.

#7
Foto - Türkiye'den satın alınan ve devamında imha edilen 35 milyon dolarlık sipariş ülkeyi karıştırdı

35 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olduğu belirtilen ilaçların yarısının çöpe gitmesi, Alberta’da sağlık politikaları ve kriz yönetimi konusunda yeni bir tartışma başlatmış durumda. GAZETE OKSİJEN

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan’ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat’a doğal gaz için ilk adım atıldı
Gündem

Başkan’ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat’a doğal gaz için ilk adım atıldı

MHP Antalya Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Abdurrahman Başkan’ın, 25.12.2025 t..
Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?
Gündem

Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?

Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen bir Hıristiyan cenazesinde tabutun başında horon tepen kalabalık sosyal medyada gündem oldu. O anl..
'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'
Gündem

'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'

İstanbullunun cebine göz diken, belediyenin kaynaklarını şahsi servetine dönüştüren kirli yapı deşifre olmaya devam ediyor. "İmamoğlu Suç Ör..
Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit
Gündem

Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit

Özgür Türkiye’yi hazmedemeyen eski Türkiye artığı laikçiler sosyal medyada Müslümanlara kin kusmaya devam ediyor. Şimdi de başörtüsü karşıtı..
Fesli bir deli mi? Dahi bir veli mi? Üstad Kadir Mısıroğlu’nun Yıllar Önce Haber Verdiği İslami Uyanış Şahlanıyor!
Gündem

Fesli bir deli mi? Dahi bir veli mi? Üstad Kadir Mısıroğlu’nun Yıllar Önce Haber Verdiği İslami Uyanış Şahlanıyor!

Yıllarca malum çevreler tarafından "Fesli Deli" denilerek itibarsızlaştırılmaya çalışılan, ancak her geçen gün haklılığı tescillenen Üstad K..
Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor!
Aktüel

Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor!

Apple'ın Türkiye distribütörü Bilkom'un sahibi Ali Koç'un neden tuşlu telefon kullandığını biliyor muydunuz? Detaylar haberimizde. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23