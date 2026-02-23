  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte bu hiç beklenmiyordu! Sipariş gelmeyince Türkiye'de de bolca bulunan uçakla ilgili şok karar alındı Hizmet yok, ödeme yok, şov çok! CHP'li belediyede memur ‘artık yeter’ diyerek iş bıraktı Kağıt paralar tarih olacak: Oranlar yüzde 45 arttı! iPhone 17e sızdı: Dynamic Island ve A19 farkı Türkiye'ye karşı belalarını arıyıorlar: Savaş gemilerini 7 Mart'ta getirelim Diş hekiminin acı sonu Çocuklarının gözü önünde öldürüldü! Hiç sorgulamadan eline verileni okumuş Hadise'nin özrü kabahatinden büyük Süslemeler yasak, ibadetler kısıtlı: İşgal altındaki Kudüs’te hüzünlü Ramazan Türkiye'den satın alınan ve devamında imha edilen 35 milyon dolarlık sipariş ülkeyi karıştırdı
Ekonomi
12
Yeniakit Publisher
Kağıt paralar tarih olacak: Oranlar yüzde 45 arttı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kağıt paralar tarih olacak: Oranlar yüzde 45 arttı!

Ocak ayının verilerine göre, kredi kartları ve banka kartları ile yapılan ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artarak 2 trilyon 326 milyar liraya ulaştı.

#1
Foto - Kağıt paralar tarih olacak: Oranlar yüzde 45 arttı!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ocak ayına ilişkin verileri yayımladı.

#2
Foto - Kağıt paralar tarih olacak: Oranlar yüzde 45 arttı!

Buna göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 143,4 milyona, banka kartı 210,9 milyona, ön ödemeli kart sayısı 110,6 milyona yükseldi.

#3
Foto - Kağıt paralar tarih olacak: Oranlar yüzde 45 arttı!

Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 10, banka kartlarında yüzde 8 artış yaşanırken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 6 artarak 464,9 milyon oldu.

#4
Foto - Kağıt paralar tarih olacak: Oranlar yüzde 45 arttı!

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ocakta yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 45 artarak 2 trilyon 326 milyar lira olarak gerçekleşti.

#5
Foto - Kağıt paralar tarih olacak: Oranlar yüzde 45 arttı!

Bu ödemelerin yaklaşık 2 trilyon lirası kredi kartları, 322,8 milyar lirası banka kartları, 7,5 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

#6
Foto - Kağıt paralar tarih olacak: Oranlar yüzde 45 arttı!

Aynı dönemde ödeme tutarı ise kredi kartlarında yüzde 46, banka kartlarında yüzde 55 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 77 geriledi.

#7
Foto - Kağıt paralar tarih olacak: Oranlar yüzde 45 arttı!

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 8 artarak 1,7 milyara yükseldi. Bunun 1 milyar 9,6 milyonunu kredi kartları, 664,7 milyonunu banka kartları, 31,8 milyonunu ise ön ödemeli kartlar oluşturdu.

#8
Foto - Kağıt paralar tarih olacak: Oranlar yüzde 45 arttı!

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER 687 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

#9
Foto - Kağıt paralar tarih olacak: Oranlar yüzde 45 arttı!

Geçen ay internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 42 artarak 687,4 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 30 oldu.

#10
Foto - Kağıt paralar tarih olacak: Oranlar yüzde 45 arttı!

İnternetten kartlı ödemeler ise yüzde 7 artarak 245,9 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 15 olarak gerçekleşti.

#11
Foto - Kağıt paralar tarih olacak: Oranlar yüzde 45 arttı!

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 9 artarak 1 milyar 124,6 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 49 artarak 751,8 milyar liraya yükseldi. Ocak ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!
Dünya

Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!

Meksika ordusu, "El Mencho" lakaplı uyuşturucu baronu Nemesio Oseguera'yı düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi. ABD'nin..
İmamoğlu’nun’VİP’ tutukluluğu sona erdi! Adalet yerini buldu
Gündem

İmamoğlu’nun’VİP’ tutukluluğu sona erdi! Adalet yerini buldu

Cezaevini siyasi şov merkezine çeviren Ekrem İmamoğlu’nun saltanatı, Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Akın Gürlek’in kararlı duruşuyla yerl..
Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?
Gündem

Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?

Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen bir Hıristiyan cenazesinde tabutun başında horon tepen kalabalık sosyal medyada gündem oldu. O anl..
Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit
Gündem

Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit

Özgür Türkiye’yi hazmedemeyen eski Türkiye artığı laikçiler sosyal medyada Müslümanlara kin kusmaya devam ediyor. Şimdi de başörtüsü karşıtı..
Cennet koyu betona boğdular
Gündem

Cennet koyu betona boğdular

Taksim Gezi Parkı’nda sökülen 3-5 ağacı bahane ederek Türkiye’yi ateşe vermeye kalkışan Gezici vandallara her türlü desteği veren sözde doğa..
Laik yobazların Ramazan Ayı nefreti dinmedi: İzmir'de Ramazan karşıtı yürüyüş!
Gündem

Laik yobazların Ramazan Ayı nefreti dinmedi: İzmir'de Ramazan karşıtı yürüyüş!

Bu toprakların ruh köküne olan yabancılığını açık açık dile getiren bu İslam düşmanı zihniyet, her daim nefretini kusuyor. İzmir’in Alsancak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23