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Çobanlık mesleği ileri taşınacak! Resmen çıkardı

2022-10-31 11:50:01
Çobanlık mesleği ileri taşınacak! Resmen çıkardı

Yozgat’ta çobanlık mesleği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, sürü yönetimi, teknik mera kullanımı ve meralarda bakım gibi bilgilerin yer aldığı ‘Çoban’ isimli kitap çobanlara resmen ışık olacak.

#1
Foto - Çobanlık mesleği ileri taşınacak! Resmen çıkardı

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin, Konya Gıda Tarım Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Mülayim ile birlikte ‘Çoban’ isimli kitap yayımladı. Çoban eğitimi ve mera yönetiminin birlikte ele alındığı kitap, hayvan yetiştiricilerine, çobanlara ve üreticilere kaynak oluşturacak.

#2
Foto - Çobanlık mesleği ileri taşınacak! Resmen çıkardı

Kitapta çobanlık mesleği, hayvan refahı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, sürü yönetimi, teknik mera kullanımı, meralarda bakım, toprak-su muhafaza yapıları ve farklı kullanıma açılan bozulmuş bitki örtülerinin iyileştirilmesi ile doğaya tekrar kazandırılması gibi konular yer alıyor.

#3
Foto - Çobanlık mesleği ileri taşınacak! Resmen çıkardı

Saha çalışmalarını sürdüren ve Yozgat’ın merkeze bağlı Musabeyli köyünde üreticiler ve çobanlar ile bir araya gelen Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin, çobanları hem bilgilendirdi hem de istifade etmeleri için onlara ‘Çoban’ isimli kitabını dağıttı.

#4
Foto - Çobanlık mesleği ileri taşınacak! Resmen çıkardı

Yozgat’ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin uzun yıllardan itibaren yapıldığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin, “Yozgat küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine çok uygun bir coğrafyada bulunmaktadır. Saha çalışmalarında üreticilerle, çiftçiler ve çobanlarla yaptığımız görüşmelerde hayvan hastalıkları, hayvan yetiştiriciliği konusunda bazı bilgi eksiklikleri tespit ettik. Bununla birlikte birtakım çalışmalar yaptık. Çobanlarla ilgili bir kitap yazdık. Çobanlığın önemi ve bilinçli koyun yetiştiriciliğiyle ilgili bir kitap oldu. Zaman zaman yetiştiricilerimize ziyaretimizde çobanlığın, koyun yetiştiriciliğin ne kadar önemli olduğunu anlattık. Artık bu işi yaparken de daha bilinçli ve düzgün şartlarda yetiştiricilik yapılmasını ve hayvanlardan daha fazla verim alınmasını, yavru verimini artırarak ölüm oranlarının azaltılması için çeşitli çalışmalarımızı devam ettirdik. Yapılan işin ne kadar önemli olduğunu vurguladık ve teşvik etmek için de elimizden gelen çalışmaları da yapıyoruz, yapmaya da çalışıyoruz.

#5
Foto - Çobanlık mesleği ileri taşınacak! Resmen çıkardı

Biz bu kitabımızla çobanlık mesleğini daha bilimsel hale getirmek ve çobanlık mesleğinin daha teknik özellikleri üzerinde durmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.

#6
Foto - Çobanlık mesleği ileri taşınacak! Resmen çıkardı

Yozgat’ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin uzun yıllardan itibaren yapıldığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin, “Yozgat küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine çok uygun bir coğrafyada bulunmaktadır. Saha çalışmalarında üreticilerle, çiftçiler ve çobanlarla yaptığımız görüşmelerde hayvan hastalıkları, hayvan yetiştiriciliği konusunda bazı bilgi eksiklikleri tespit ettik. Bununla birlikte birtakım çalışmalar yaptık. Çobanlarla ilgili bir kitap yazdık. Çobanlığın önemi ve bilinçli koyun yetiştiriciliğiyle ilgili bir kitap oldu. Zaman zaman yetiştiricilerimize ziyaretimizde çobanlığın, koyun yetiştiriciliğin ne kadar önemli olduğunu anlattık. Artık bu işi yaparken de daha bilinçli ve düzgün şartlarda yetiştiricilik yapılmasını ve hayvanlardan daha fazla verim alınmasını, yavru verimini artırarak ölüm oranlarının azaltılması için çeşitli çalışmalarımızı devam ettirdik. Yapılan işin ne kadar önemli olduğunu vurguladık ve teşvik etmek için de elimizden gelen çalışmaları da yapıyoruz, yapmaya da çalışıyoruz. Biz bu kitabımızla çobanlık mesleğini daha bilimsel hale getirmek ve çobanlık mesleğinin daha teknik özellikleri üzerinde durmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.

#7
Foto - Çobanlık mesleği ileri taşınacak! Resmen çıkardı

Çoban Servet Şimşek de 18 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını söyleyerek, “Kitapları okuyup bilgilenip hayvanlarımızı daha iyi yetiştireceğiz. Hayvanlardan daha iyi verim alacağız. Biz bu işin inceliklerini biliyoruz ama hocamızın kitabından da yararlanacağız” ifadelerinde bulundu.

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