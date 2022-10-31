Çobanlık mesleği ileri taşınacak! Resmen çıkardı

Yozgat’ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin uzun yıllardan itibaren yapıldığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin, “Yozgat küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine çok uygun bir coğrafyada bulunmaktadır. Saha çalışmalarında üreticilerle, çiftçiler ve çobanlarla yaptığımız görüşmelerde hayvan hastalıkları, hayvan yetiştiriciliği konusunda bazı bilgi eksiklikleri tespit ettik. Bununla birlikte birtakım çalışmalar yaptık. Çobanlarla ilgili bir kitap yazdık. Çobanlığın önemi ve bilinçli koyun yetiştiriciliğiyle ilgili bir kitap oldu. Zaman zaman yetiştiricilerimize ziyaretimizde çobanlığın, koyun yetiştiriciliğin ne kadar önemli olduğunu anlattık. Artık bu işi yaparken de daha bilinçli ve düzgün şartlarda yetiştiricilik yapılmasını ve hayvanlardan daha fazla verim alınmasını, yavru verimini artırarak ölüm oranlarının azaltılması için çeşitli çalışmalarımızı devam ettirdik. Yapılan işin ne kadar önemli olduğunu vurguladık ve teşvik etmek için de elimizden gelen çalışmaları da yapıyoruz, yapmaya da çalışıyoruz. Biz bu kitabımızla çobanlık mesleğini daha bilimsel hale getirmek ve çobanlık mesleğinin daha teknik özellikleri üzerinde durmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.