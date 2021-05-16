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Aktüel
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Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var

2021-05-16 17:11:50
Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var

Konya-Ereğli'de cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kadir Burhan idaresindeki 42 AIK 616 plakalı cip, Ziya Gökalp Mahallesi Ereğli Caddesi'nde, Akgül Kılıç yönetimindeki 42 CBR 13 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kadir Burhan idaresindeki 42 AIK 616 plakalı cip, Ziya Gökalp Mahallesi Ereğli Caddesi'nde, Akgül Kılıç yönetimindeki 42 CBR 13 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

#2
Foto - Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.

#3
Foto - Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

#4
Foto - Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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