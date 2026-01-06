Çinliler Türkiye'ye denize değil bakın ne için gelecek! Tamı tamına 1 milyon kişi

Çinli turistlerin Türkiye’de en çok tercih ettiği destinasyonların başında İstanbul geliyor. Tarihî yarımada, Boğaz, alışveriş ve kültürel çeşitlilik İstanbul’u öne çıkarırken, Kapadokya sıcak hava balonları ve görsel zenginliğiyle sosyal medyada en çok paylaşılan rotalar arasında yer alıyor. Kapadokya, Çinli turistlerin en sevdiği destinasyonlar arasında yer alıyor. Antalya ve Akdeniz kıyıları, lüks resort oteller ve paket turlar sayesinde güçlü konumunu korurken; Fethiye ve Ölüdeniz deneyim ve doğa turizmiyle dikkat çekiyor. Pamukkale, İzmir, Bursa ve Safranbolu da Çinli turistlerin rotasında bulunuyor. Uzmanlara göre vize muafiyeti, Çinli turistlerin Türkiye’de yeni destinasyonlara yönelmesini de beraberinde getirecek. Ege Bölgesi, lüks tatil ve gastronomiyle öne çıkarken; Karadeniz Bölgesi, yaylaları ve doğal manzaralarıyla doğa ve deneyim turizmine hitap ediyor. Gaziantep gibi gastronomi şehirleri ile Afyon ve Pamukkale çevresindeki termal merkezlerin de sağlık turizmi açısından ilgi görmesi bekleniyor.