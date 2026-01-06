Çinliler Türkiye'ye denize değil bakın ne için gelecek! Tamı tamına 1 milyon kişi

  • İSTANBUL
Türkiye’nin Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulamasının ardından ülkemize büyük bir turist akını bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Türkiye, turizm ve transit amaçlı seyahatlerde Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulamasını hayata geçirdi. 2 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni politika, Çinli turistlerin Türkiye’ye ilgisini kısa sürede artırdı. Çin’in önde gelen çevrim içi seyahat platformlarından Qunar’ın verilerine göre, kararın ardından Çin şehirlerinden İstanbul’a uçuş aramaları bir önceki haftaya kıyasla 6,3 kat yükseldi. Antalya’ya uçuş aramaları 1,3 kat, İzmir’e yönelik aramalar ise iki katına çıktı.

Sektör temsilcileri, Çinli turistlerin dünyada en fazla harcama yapan ziyaretçi grupları arasında yer aldığına dikkat çekiyor. Çinli turistlerin tek seyahatte kişi başı 2.500-5.000 dolar arasında harcama yaptığı belirtilirken, bu grubun deniz-kum-güneş turizminden ziyade kültürel, gastronomi, sağlık ve inanç turizmine ilgi gösterdiği vurgulanıyor. Türkiye’nin hâlihazırda yılda yaklaşık 400 bin Çinli turist ağırladığı, vize muafiyetiyle birlikte 2026 yılı sonunda bu sayının 1 milyona ulaşmasının beklendiği ifade ediliyor.

Qunar Büyük Veri Araştırma Enstitüsü araştırmacısı Yang Han, Türkiye’nin Çinli turistler için zaten popüler bir destinasyon olduğunu belirterek, vizesiz giriş uygulamasının seyahat engellerini önemli ölçüde azaltacağını söyledi. Han, 2026’daki 9 günlük Bahar Bayramı tatili döneminde Türkiye’ye yönelik talebin daha da artmasının beklendiğini kaydetti. Trip.com verilerine göre ise vize muafiyeti duyurusunun ardından Türkiye’ye yönelik kullanıcı ilgisi ve etkileşimi yüzde 50’nin üzerinde yıllık büyüme gösterdi. Sağlıklı yaşam, spor, lüks hizmetler, macera, yerel mutfak ve keşfedilmemiş destinasyonlara olan ilginin artmasıyla Türkiye, Çin pazarında orta vadede turist sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda TGA, Çin’e özel tanıtım kampanyaları yürütüyor. Hedef ise yılda 1 milyon Çinli turist sayısına ulaşmak.

Çinli turistlerin Türkiye’de en çok tercih ettiği destinasyonların başında İstanbul geliyor. Tarihî yarımada, Boğaz, alışveriş ve kültürel çeşitlilik İstanbul’u öne çıkarırken, Kapadokya sıcak hava balonları ve görsel zenginliğiyle sosyal medyada en çok paylaşılan rotalar arasında yer alıyor. Kapadokya, Çinli turistlerin en sevdiği destinasyonlar arasında yer alıyor. Antalya ve Akdeniz kıyıları, lüks resort oteller ve paket turlar sayesinde güçlü konumunu korurken; Fethiye ve Ölüdeniz deneyim ve doğa turizmiyle dikkat çekiyor. Pamukkale, İzmir, Bursa ve Safranbolu da Çinli turistlerin rotasında bulunuyor. Uzmanlara göre vize muafiyeti, Çinli turistlerin Türkiye’de yeni destinasyonlara yönelmesini de beraberinde getirecek. Ege Bölgesi, lüks tatil ve gastronomiyle öne çıkarken; Karadeniz Bölgesi, yaylaları ve doğal manzaralarıyla doğa ve deneyim turizmine hitap ediyor. Gaziantep gibi gastronomi şehirleri ile Afyon ve Pamukkale çevresindeki termal merkezlerin de sağlık turizmi açısından ilgi görmesi bekleniyor.

İstanbul ve Kapadokya’da hizmet veren turizm acentesi yetkilisi Haluk Güngörmez, “Yeni uygulamayla birlikte Çinli turistlerin turizm ve transit amaçlı seyahatlerde 180 gün içinde 90 güne kadar Türkiye’de kalabilecek olması sektöre ciddi bir hareketlilik getirecek. Çin, 1,4 milyarlık nüfusu ve güçlü ekonomisiyle çok büyük bir pazar ancak bu potansiyelin hayata geçmesi için Çin genelinde etkili tanıtım yapılması, uçuş sayılarının artırılması ve altyapının güçlendirilmesi şart. En önemli başlıklardan biri de dil konusu; Çinli turistler kendi dillerini konuşan rehberlerle seyahat etmek istiyor. Bu sebeple önümüzdeki dönemde Çince bilen rehber ve tercümanlara talep artacak, Kültür ve Turizm Bakanlığının rehber sayısını artırmaya yönelik adımlar atması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

çin ve faydalanmak

ucak gemisi boğazdan gecilmesi için anlasma yaıldı zamanında dediler su kadar milyon cinli turist gelecek gelen olmadı o zamann türkiye dedi möntrçö anlasmasını esnettik size yardım ettik siz söz verdiniz ama gelen turist olmadı simdidie vizeleri kaldordık cinden <<neyse çin tamam dedi size füze teknılojisini verelim dediler verdiler şimdiki füze teknolijisi çinden alınma haberiniz olsun

Toshiba

Sokaklardan bakımlı ve sağlıklı kedi köpek eksilmeye başlarsa neden ve niçin sorusuna kapılmayın. Çinliler için kedi ve köpek yemek sıradan bir menü.
