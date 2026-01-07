Arda Turan, Shelvey'nin 'Tam bir deliydi' sözlerine cevap verdi! Beklenmedik çıkış...

Antrenmanlarda ve maçlarda onu fiziken ve ruhsal olarak koruyabilmek için ekibimiz özel programlar çalıştı. O süreçte oyuncunun mahremiyetine saygı duyduğumuz için sessiz kalmıştık ama gelinen noktada yanıltıcı bir fotoğraf oluşmaması için bunu söylemek durumundayım. Tüm yaklaşımlarımıza rağmen adı geçen futbolcunun, takım doktorlarına haber vermeden ve görüş almadan ilaç kullanmaya devam ettiğini, antrenmanlardaki sıra dışı davranışlarından anladık.