Arda Turan, Shelvey'nin 'Tam bir deliydi' sözlerine cevap verdi! Beklenmedik çıkış...
Arda Turan, Shelvey'nin 'Tam bir deliydi' sözlerine cevap verdi! Beklenmedik çıkış...

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Eyüpspor'u çalıştırdığı döneme dair eski futbArda Turan'dan eski öğrencisi Jonjo Shelvey'e yanıt geldi.

Foto - Arda Turan, Shelvey'nin 'Tam bir deliydi' sözlerine cevap verdi! Beklenmedik çıkış...

Önceki gün verdiği bir röportajda Eyüpspor dönemine dair Arda Turan ile ilgili dikkat çeken gözlemlerini aktaran Shelvey'nin sözleri gündem olmuştu. olcusu Jonjo Shelvey'nin bir röportajda kendisiyle ilgili söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden açıklamalarda bulundu.

Foto - Arda Turan, Shelvey'nin 'Tam bir deliydi' sözlerine cevap verdi! Beklenmedik çıkış...

Arda Turan'dan eski öğrencisi Jonjo Shelvey'e yanıt geldi. Önceki gün verdiği bir röportajda Eyüpspor dönemine dair Arda Turan ile ilgili dikkat çeken gözlemlerini aktaran Shelvey'nin sözleri gündem olmuştu.

Foto - Arda Turan, Shelvey'nin 'Tam bir deliydi' sözlerine cevap verdi! Beklenmedik çıkış...

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İngiliz futbolcuyu yalanladı.

Foto - Arda Turan, Shelvey'nin 'Tam bir deliydi' sözlerine cevap verdi! Beklenmedik çıkış...

Arda Turan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Foto - Arda Turan, Shelvey'nin 'Tam bir deliydi' sözlerine cevap verdi! Beklenmedik çıkış...

Eyüpspor’da görev yaptığım süre boyunca formamızı giymiş olan eski bir oyuncumuzun basına yaptığı ve ülkemizle ilgili “tespit” sınırlarını aşan açıklamaları üzülerek okudum. Benim çalışma prensiplerimin iki temeli vardır. Aileye saygı ve doğrudan iletişim.

Foto - Arda Turan, Shelvey'nin 'Tam bir deliydi' sözlerine cevap verdi! Beklenmedik çıkış...

Adı geçen oyuncu bana ailevi sorunları olduğunu ilettiği ilk andan itibaren; ona ailesini görebilmesi için süre sınırı olmayacak şekilde izin verdim, psikolojik destek için bizden ne talep ederse o şekilde yardımcı olabileceğimizi, benim için önce insani mutluluğun geldiğini belirttim.

Foto - Arda Turan, Shelvey'nin 'Tam bir deliydi' sözlerine cevap verdi! Beklenmedik çıkış...

Antrenmanlarda ve maçlarda onu fiziken ve ruhsal olarak koruyabilmek için ekibimiz özel programlar çalıştı. O süreçte oyuncunun mahremiyetine saygı duyduğumuz için sessiz kalmıştık ama gelinen noktada yanıltıcı bir fotoğraf oluşmaması için bunu söylemek durumundayım. Tüm yaklaşımlarımıza rağmen adı geçen futbolcunun, takım doktorlarına haber vermeden ve görüş almadan ilaç kullanmaya devam ettiğini, antrenmanlardaki sıra dışı davranışlarından anladık.

Foto - Arda Turan, Shelvey'nin 'Tam bir deliydi' sözlerine cevap verdi! Beklenmedik çıkış...

Ben oyuncularımla yaptığım tüm özel toplantılara; konuşulanlara şahit olmaları açısından ekibimden bir profesyoneli dahil ederim. Adı geçen oyuncunun, benimle özel konuşmaları için tasvir ettiği ortamın gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Foto - Arda Turan, Shelvey'nin 'Tam bir deliydi' sözlerine cevap verdi! Beklenmedik çıkış...

Sözleşmeli futbolcumuz olduğu dönemde, profesyonel gerekliliği ısrarla yerine getirmemiş, buna rağmen her seferinde hoşgörüyle ve destek teklifiyle karşılanmış olan kişinin basına yaptığı bu asılsız açıklamaları başta kendime, o dönem tüm profesyonel desteği vermiş olan sağlık ekibimize, takım arkadaşlarına ve ülkemize saygısızlık olarak kabul ettiğimin bilinmesini isterim.

