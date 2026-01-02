Eski arabası olan vatandaşların merakla beklediği haberi verdi: Hurda teşviki...

Hurda teşviki otomotiv piyasasını besler mi yoksa olumsuz mu etkiler? Hayrettin Temel: Otomotiv piyasası, 2025 yılı itibarıyla hem sıfır hem ikinci el kanadında satış adetleri açısından oldukça güçlü bir seyir izledi. Her iki alanda da satış adetleri anlamında rekor seviyelere ulaşıldı. Bu nedenle olası bir hurda teşvikini daha çok pazarın büyümesini destekleyici, yapısal bir katkı olarak değerlendirmek daha doğru olur. Kanunlaşması halinde tüketici tarafında kısa süreli bir bekleme refleksi oluşabilir ancak bu etkinin geçici olacağını ve piyasanın kısa sürede mevcut dengesini yeniden yakalayacağını öngörüyoruz. Genel fiyatlar açısından ise olumsuz bir sonuç beklemiyoruz.