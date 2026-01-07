Elektrikli aracınızı koruyun: 5 kritik sürüş ve şarj hatası

Elektrikli araçlarda sürüş ve şarj alışkanlıklarınız, aracınızın ömrünü ve menzilini doğrudan etkileyebilir; dikkat edilmesi gereken kritik detayları derledik. Elektrikli araçlar artık yolların yabancısı değil; aksine her geçen gün daha fazla sürücü sessiz ve sarsıntısız bu deneyime geçiş yapıyor. Hızlanma gücü, düşük bakım masrafları ve çevre dostu olması büyük avantaj ama elektrikli bir arabayı "hayatta tutmanın" kuralları biraz farklı. Eğer garajınızda bu araçlardan varsa ya da almayı düşünüyorsanız, eski alışkanlıklarınızı kapıda bırakmanız gerekiyor. İşte aracınızın ömrünü uzatmak ve daha güvenli bir sürüş için hemen vazgeçmeniz gereken 5 alışkanlık…