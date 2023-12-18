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Sağlık
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Çinli ve ABD'li doktorlar "Bulduuukk" diye tüm dünyaya açıkladı! Acı biberi böyle yiyen yaşadı: Ömrü, Allah’ın izniyle 10 yıl daha uzatıyor

2023-12-18 14:42:00
Çinli ve ABD'li doktorlar “Bulduuukk” diye tüm dünyaya açıkladı! Acı biberi böyle yiyen yaşadı: Ömrü, Allah’ın izniyle 10 yıl daha uzatıyor

Acı biber Türk mutfağında oldukça sık kullanılıyor. Özellikle de acı biber baharat olarak kullanıldığında yemeklere güzel bir lezzet katıyor. Sofraların vazgeçilmezi olan acı biberle ilgili yapılan bir araştırma tüm gerçeği ortaya çıkardı. Bu araştırma sonrasında acı biber yemeyenler bu kararından tamamen vazgeçebilir. Çünkü acı biber vücutta inanılmaz bir fayda sağlıyor. Acı biber Türk sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Türkiye'de daha çok Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde tüketilen acı biberle ilgili yapılan son araştırma duyan herkesi şaşırttı.

#1
Foto - Çinli ve ABD'li doktorlar "Bulduuukk" diye tüm dünyaya açıkladı! Acı biberi böyle yiyen yaşadı: Ömrü, Allah’ın izniyle 10 yıl daha uzatıyor

Acı biberin, kötü kolesterolü azaltma, kemiklerin güçlendirme, kan dolaşımının hızlanması gibi birçok yararı bulunuyor. ABD'li bisim insanlarının yaptığı araştırmada baharatlı besinler tüketmenin özellikle de acı biber tüketmenin ömrü uzattığı ortaya çıktı.

#2
Foto - Çinli ve ABD'li doktorlar "Bulduuukk" diye tüm dünyaya açıkladı! Acı biberi böyle yiyen yaşadı: Ömrü, Allah’ın izniyle 10 yıl daha uzatıyor

İngiliz, Çin ve Amerikalı bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre düzenli olarak acı biber yiyen kişilerin ya da her gün acı biber tüketenlerin kanser, kalp ve solunum rahatsızlıklarına yakalanma riski yemeyenlere oranla daha az oluyor. Yani acı biber ölüm riskini azaltıyor. Oxford Üniversitesi, Çin Tıp Bilimleri Akademesi ve Harvard Halk Sağlığı Fakültesi (Harvard School of Public Health ) tarafından gerçekleştirilen bu araştırmada yaşları 30 ila 79 arasında değişen yaklaşık 500 bin Çinli’nin yeme alışkanlıkları ve sağlık durumları incelemeye alındı.

#3
Foto - Çinli ve ABD'li doktorlar "Bulduuukk" diye tüm dünyaya açıkladı! Acı biberi böyle yiyen yaşadı: Ömrü, Allah’ın izniyle 10 yıl daha uzatıyor

Bu kişilerin beslenme alışkanlıkları tam 7 yıl boyunca detaylıca incelendi. Yapılan araştırma sonucunda Her gün veya düzenli olarak baharatlı özellikle de acılı yiyecekler tüketenlerin haftada bir kez baharatlı yiyecekler yiyenlere göre ölüm risklerinin yüzde 14 azaldığı belirlendi. Acı biberin içerisinde bulunan kapsaisin maddesinin antioksidan özelliği bulunuyor. Kapsaisin ayrıca iltihap ve obeziteyi önlemede de etkili bir madde. Kanser gibi ciddi rahatsızlıkalrın üzerinde de etkili olan kapaisin acı biberin içerisinde bol miktarda bulunuyor. Acı biberin kanıtlanmış faydasına gelin birlikte bakalım...

#4
Foto - Çinli ve ABD'li doktorlar "Bulduuukk" diye tüm dünyaya açıkladı! Acı biberi böyle yiyen yaşadı: Ömrü, Allah’ın izniyle 10 yıl daha uzatıyor

Acı biber, içerisindeki kapsaisin maddesi sayesinde kan dolaşımını hızlandırarak kalp sağlığını korur. Ayrıca, yüksek kolesterol seviyelerinin düşürülmesine de yardımcı olur.

#5
Foto - Çinli ve ABD'li doktorlar "Bulduuukk" diye tüm dünyaya açıkladı! Acı biberi böyle yiyen yaşadı: Ömrü, Allah’ın izniyle 10 yıl daha uzatıyor

Her gün veya günaşırı, baharatlı özellikle de acılı yiyecekler tüketenlerin haftada bir kez baharatlı yiyecekler yiyenlere göre ölüm risklerinin yüzde 14 azaldığı belirlendi.

#6
Foto - Çinli ve ABD'li doktorlar "Bulduuukk" diye tüm dünyaya açıkladı! Acı biberi böyle yiyen yaşadı: Ömrü, Allah’ın izniyle 10 yıl daha uzatıyor

Acı biberin içerisinde yüksek miktarda C vitamini bulunuyor. Bu özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

#7
Foto - Çinli ve ABD'li doktorlar "Bulduuukk" diye tüm dünyaya açıkladı! Acı biberi böyle yiyen yaşadı: Ömrü, Allah’ın izniyle 10 yıl daha uzatıyor

Aynı zamanda içerdiği beta-karoten de vücutta antioksidan etkisi göstererek hücrelerin zarar görmesini engelliyor. Vücudu hastalıklara karşı koruyor.

#8
Foto - Çinli ve ABD'li doktorlar "Bulduuukk" diye tüm dünyaya açıkladı! Acı biberi böyle yiyen yaşadı: Ömrü, Allah’ın izniyle 10 yıl daha uzatıyor

Acı biber, içerisindeki kapsaisin maddesi sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Bu da vücudun daha hızlı yağ yakmasına yardımcı olur. Diyet listesine acı biber ekleyenler daha hızlı kilo verebilir. Yağ yakıcı özelliği sayesinde sağlıklı bir şekilde zayıflayabilirler.

#9
Foto - Çinli ve ABD'li doktorlar "Bulduuukk" diye tüm dünyaya açıkladı! Acı biberi böyle yiyen yaşadı: Ömrü, Allah’ın izniyle 10 yıl daha uzatıyor

Acı biberin içerisindeki kapsaisin maddesi, ağrı kesici özelliklere sahiptir. Bu nedenle, romatizma, artrit gibi ağrılı hastalıklarda kullanımı önerilmektedir. Acı biberi çiğ olarak tüketmek vücuda faydasını 2 kat artıyır. Bu sebeple uzmanlar yemeğin yanında mutlaka tüketilmesini öneriyor.

#10
Foto - Çinli ve ABD'li doktorlar "Bulduuukk" diye tüm dünyaya açıkladı! Acı biberi böyle yiyen yaşadı: Ömrü, Allah’ın izniyle 10 yıl daha uzatıyor

#11
Foto - Çinli ve ABD'li doktorlar "Bulduuukk" diye tüm dünyaya açıkladı! Acı biberi böyle yiyen yaşadı: Ömrü, Allah’ın izniyle 10 yıl daha uzatıyor

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