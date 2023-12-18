Çinli ve ABD'li doktorlar “Bulduuukk” diye tüm dünyaya açıkladı! Acı biberi böyle yiyen yaşadı: Ömrü, Allah’ın izniyle 10 yıl daha uzatıyor

Acı biber Türk mutfağında oldukça sık kullanılıyor. Özellikle de acı biber baharat olarak kullanıldığında yemeklere güzel bir lezzet katıyor. Sofraların vazgeçilmezi olan acı biberle ilgili yapılan bir araştırma tüm gerçeği ortaya çıkardı. Bu araştırma sonrasında acı biber yemeyenler bu kararından tamamen vazgeçebilir. Çünkü acı biber vücutta inanılmaz bir fayda sağlıyor. Acı biber Türk sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Türkiye'de daha çok Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde tüketilen acı biberle ilgili yapılan son araştırma duyan herkesi şaşırttı.