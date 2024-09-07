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Teknoloji-Bilişim
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Çinli SAIC'ten bir ilk! 2025'te geliyor

2024-09-07 22:46:30
Çinli SAIC'ten bir ilk! 2025'te geliyor

Elektrikli otomobil dünyasının önemli üreticilerinden olan SAIC 2025'te bir ilki başarmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Çinli SAIC'ten bir ilk! 2025'te geliyor

Çinli otomobil üreticisi SAIC, tamamen katı hal bataryalı ilk otomobilini 2025'te piyasaya süreceğini açıkladı. Şirket böylece, katı hal pilini ticari olarak kullanan dünyadaki ilk üretici olacak.

#2
Foto - Çinli SAIC'ten bir ilk! 2025'te geliyor

Çinli otomobil üreticisi SAIC, tamamen katı hal bataryalı ilk otomobilini 2025'te piyasaya süreceğini açıkladı. Şirket böylece, katı hal pilini ticari olarak kullanan dünyadaki ilk üretici olacak.

#3
Foto - Çinli SAIC'ten bir ilk! 2025'te geliyor

Başlangıçta üst seviye modellerde kullanılacak Tamamen katı hal pillerin yüksek maliyeti nedeniyle pillerin sınırlı sayıda üreticek olan MG Cyber GTS'de kullanılması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda konsept olarak görücüye çıkan aracın 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

#4
Foto - Çinli SAIC'ten bir ilk! 2025'te geliyor

Geçtiğimiz yıl boyunca birkaç Çinli şirket katı hal pillerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ancak şimdiye kadar hiçbiri ticari olarak piyasaya süremedi. Mercedes, BMW, Porsche, Hyundai-Kia, Nissan ve Toyota gibi üreticler de katı hal pilleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

#5
Foto - Çinli SAIC'ten bir ilk! 2025'te geliyor

Katı hal pilleri ile mevcut lityum piller arasındaki en önemli fark, adından da anlaşılacağı gibi katı hal pildeki elektrolitin katı, mevcut pillerdeki elektrolitin ise sıvı olması. Bu, kısmen bir ayırıcıya sahip olmaması nedeniyle, pilin hacmini @ ve kütlesini % oranında azaltarak enerji yoğunluğunun artmasını sağlıyor. Bu tür piller, -25°C-60°C arasında geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilmelerinin yanı sıra, 45.000 şarj-deşarj döngüsüne kadar daha uzun bir kullanım ömrü sunabiliyor. Ayrıca, katı elektrolitler yanıcı, aşındırıcı veya uçucu olmadığından dolayı piller çok daha güvenli hale geliyor ve sızıntı riski taşımıyor.

#6
Foto - Çinli SAIC'ten bir ilk! 2025'te geliyor

Qingtao New Energy adlı girişime yatırım yaparak kendi katı hal hücre üretim faaliyetlerini sürdüren SAIC, ilk nesil hücrelerde 400 Wh/kg üstü enerji yoğunluğuna ulaşmayı hedefliyor. Bu değer, 250-300 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip mevcut lityum iyon pillerin hayli üstünde. Başlangıçta bu tür piller üst seviye modellerde kendine yer bulacak ve NCM kimyaya sahip lityum-iyon pillerle rekabet edecek. Çin Otomotiv Güç Pil Endüstrisi İnovasyon İttifakı Genel Sekreteri Xu Yanhua, 2030'a kadar Çin'deki batarya pazarının hala sıvı elektrolitli piller tarafından domine edileceğini belirtti.

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