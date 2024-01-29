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Ekonomi
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Çinli otomotiv devinin Türkiye'deki o bayisi konkordato ilan etti! Çok sayıda insan mağdur

2024-01-29 16:12:06
Çinli otomotiv devinin Türkiye'deki o bayisi konkordato ilan etti! Çok sayıda insan mağdur

Çinli iki otomobil devinin o ilimizdeki bayisi konkordato ilan ederken çok sayıda müşterinin mağdur olduğu bildirildi.

#1
Foto - Çinli otomotiv devinin Türkiye'deki o bayisi konkordato ilan etti! Çok sayıda insan mağdur

Denizli’de Skywell ve Leapmotor markalarının Denizli bayisi Carsan, konkordato ilan etti.

#2
Foto - Çinli otomotiv devinin Türkiye'deki o bayisi konkordato ilan etti! Çok sayıda insan mağdur

Konkordato gelişmesi müşterileri tam anlamıyla şoka uğrattı.

#3
Foto - Çinli otomotiv devinin Türkiye'deki o bayisi konkordato ilan etti! Çok sayıda insan mağdur

Denizli’de Carsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti. Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 15 Ocak itibariyle başlamak üzere şirkete 3 ay geçici mühlet verdi. Mahkeme konkordato komiseri heyeti olarak SMMM-BD Hüseyin Erikler, SMMM Ramazan Borucu ve Av. Samim Horasanlı’yı atadı.

#4
Foto - Çinli otomotiv devinin Türkiye'deki o bayisi konkordato ilan etti! Çok sayıda insan mağdur

“20 Kasım tarihinde Skywell araç ücretinin 1 milyon 655 bin TL'lik ilk kısmının (kalan 300 bin TL araç tesliminde ödenecekti) 300 bin TL'lik kısmını U*** M****'a, 1 milyon 50 bin TL'lik kısmını ise Car-San hesabına yatırdım. Beni bugüne kadar 'ha bugün ha yarın' şeklinde oyaladılar. Sonra Ocak ayının 15'inde Car-San bayinin konkordato geçici mühlet kararı aldığını öğrendim. Bu durum üzerine U*** M**** merkezi ile iletişime geçtiğimde, Car-San bayisinin 1 milyon 50 bin TL'yi U*** M****'a göndermediğini; onların hesabında yalnızca karttan geçtiğim 300 bin TL'lik ödemenin ulaştığı ve bu sebeple 20 Kasım'da yaptığım sözleşmenin, tüm paranın U*** M****'a ulaşmaması sebebiyle çok önceden iptal olduğunu ve benim adıma siparişin dahi alınmadığını öğrendim. Bu paranın yatmadığına dair U*** M**** tarafından hiçbir şekilde haberdar edilmedim. Car-San bayi tarafından 1 milyon 50 bin TL paramdan oldum. Konkordato ilan ettiği için hakkında icra takibi de yapılamıyor. Car-San'dan hakkımı, gerek araç gerekse para iadesi olarak alacağım!”

#5
Foto - Çinli otomotiv devinin Türkiye'deki o bayisi konkordato ilan etti! Çok sayıda insan mağdur

Carsan’ın ilan ettiği konkordato sonrası çok sayıda kişinin mağdur olduğu iddia edildi. Gazetepencere.com yazarı Emre Özpeynirci, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Skywell ve Leapmotor markalarının Denizli bayisi Carsan, konkordato ilan ettiği için arkasında birçok mağdur bırakmış. Bir çok kişi parasını ödediği halde araçlarını alamamış. Dün gelen yoğun mesajlar sonrasında konuyu Skywell'in distribütörü Ulu Motor yetkililerine sordum. Şu cevabı verdiler; "Konkordato komiseri ile iletişim halindeyiz. Bayimizin mal varlığı ve kiralamada araçları var. Yapılandırarak müşterilerin ödemelerini yapacaklar" dedi.

#6
Foto - Çinli otomotiv devinin Türkiye'deki o bayisi konkordato ilan etti! Çok sayıda insan mağdur

Şirket hakkında sosyal medya ve şikayet var internet sitesi üzerinden çok sayıda kişi mağduriyetlerini bildirdi. Kullanıcıların şikayetleri şu şekilde:

#7
Foto - Çinli otomotiv devinin Türkiye'deki o bayisi konkordato ilan etti! Çok sayıda insan mağdur

“Ben de sizin gibi carsan otomotiv mağduruyum. Maalesef 16 ocakta konkordato ilan ettiklerini dün öğrendim. Hatta hiç sipariş vermediklerini de distribütör onayladı. Skywell Denizli insanların parasını kullandı ve araçları teslim etmedi. Bundan ulu motor da sorumludur.”

#8
Foto - Çinli otomotiv devinin Türkiye'deki o bayisi konkordato ilan etti! Çok sayıda insan mağdur

“Skywell Denizli Car Sanayi Bayii! Araçların parasını bizden 20 Kasım'da topladı. 'Bugün yarın aracınızı teslim edeceğiz' diyerek bizi bugüne kadar oyaladılar ve 16 Ocak itibarıyla konkordato ilan ettiler. Şirketin başında şu an kayyım var. Bizim araç ücretlerimiz Ulu Motor'a gitmemiş ve Ulu Motor, Denizli bayisine bunun hesabını sormamış. Denizli bayisi kadar burada Ulu Motor da suçludur, bizim durumumuzda olan 15 kişi var! Bizim mağduriyetimiz ne olacak? Kimse çıkıp da bir şey demiyor. Yazıklar olsun, paramızı hiç ettiniz”

#9
Foto - Çinli otomotiv devinin Türkiye'deki o bayisi konkordato ilan etti! Çok sayıda insan mağdur

Kaynak: Denizli24haber

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