Çinli otomotiv devinin Türkiye'deki o bayisi konkordato ilan etti! Çok sayıda insan mağdur

“20 Kasım tarihinde Skywell araç ücretinin 1 milyon 655 bin TL'lik ilk kısmının (kalan 300 bin TL araç tesliminde ödenecekti) 300 bin TL'lik kısmını U*** M****'a, 1 milyon 50 bin TL'lik kısmını ise Car-San hesabına yatırdım. Beni bugüne kadar 'ha bugün ha yarın' şeklinde oyaladılar. Sonra Ocak ayının 15'inde Car-San bayinin konkordato geçici mühlet kararı aldığını öğrendim. Bu durum üzerine U*** M**** merkezi ile iletişime geçtiğimde, Car-San bayisinin 1 milyon 50 bin TL'yi U*** M****'a göndermediğini; onların hesabında yalnızca karttan geçtiğim 300 bin TL'lik ödemenin ulaştığı ve bu sebeple 20 Kasım'da yaptığım sözleşmenin, tüm paranın U*** M****'a ulaşmaması sebebiyle çok önceden iptal olduğunu ve benim adıma siparişin dahi alınmadığını öğrendim. Bu paranın yatmadığına dair U*** M**** tarafından hiçbir şekilde haberdar edilmedim. Car-San bayi tarafından 1 milyon 50 bin TL paramdan oldum. Konkordato ilan ettiği için hakkında icra takibi de yapılamıyor. Car-San'dan hakkımı, gerek araç gerekse para iadesi olarak alacağım!”