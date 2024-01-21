Çin’in Google’a benzeyen şirketinden tarihi imza

Pek çok otomobil üreticisi Huawei ve Baidu teknolojilerini benimseyerek bu kervana katılıyor olabilir. Ancak tanınmış bir Çinli otomobil üreticisi olan BYD, kendi yolunda gitmeyi seçti. Görünüşe göre BYD, kendi Ar-Ge ekibine güveniyor. Öyle ki Baidu otonom sürüş teknolojisini kullanmayı reddetti. Görünüşe göre Çin otomobil endüstrisi iki oyunculu bir pazara doğru gidiyor. Biri Huawei ve Baidu çözümlerini benimserken diğeri ise kararlılıkla BYD teknolojisine bağlı kalıyor. Bu, henüz yapım aşamasında olan teknolojik bir hesaplaşma.