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Çin’in Google’a benzeyen şirketinden tarihi imza

2024-01-21 23:02:11
Çin’in Google’a benzeyen şirketinden tarihi imza

Her ikisi de Çin merkezli olan Baidu ve Huawei, sektörde işleri baştan sona değiştirmek için imzaları attı.

#1
Foto - Çin’in Google’a benzeyen şirketinden tarihi imza

“Çin’in Google’ı” olarak nitelendirilen arama motoru şirketi Baidu ve teknoloji devi Huawei, sektörün çığır açabilecek ortaklığı için el ele veriyor. İkili, navigasyon ortamını, Gelişmiş Sürücü Destek Sistemlerini (ADAS) ve akıllı kokpit teknolojilerini yeniden şekillendirmeyi vaat eden bir işbirliği anlaşması imzaladı. Peki Huawei ve Baidu arasındaki bu anlaşma ne amaçlıyor?

#2
Foto - Çin’in Google’a benzeyen şirketinden tarihi imza

Huawei ve Baidu arasındaki anlaşma neler getirecek? Hem Huawei Genel Müdürü Jin Yongfu hem de Baidu Başkan Yardımcısı Shang Guobin resmi imza etkinliğine katılarak bu stratejik hamleyi gerçekleştirdi. Bu işbirliği, Baidu Haritalar’ın kapsamlı özelliklerini Huawei’nin akıllı kokpit teknolojisine entegre ederek navigasyon ve seyahat deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Anlaşmanın akıllı bağlantılı araçların geleceğini etkileyeceği düşünülüyor. Huawei ve Baidu arasındaki anlaşma, tam sahne sesli etkileşim, şerit düzeyinde navigasyon, gösterge/Head-Up Display (HUD) navigasyon bilgi ekranı, kişiselleştirilmiş navigasyon ses paketleri, gerçek zamanlı park navigasyonu ve arabadan arabaya bağlantı ana maddelerine odaklanıyor. Ayrıca arabalarla yapay zeka sohbet robotları gibi sohbet etme fikri de giderek yaklaşıyor.

#3
Foto - Çin’in Google’a benzeyen şirketinden tarihi imza

Baidu Haritalar, ayrıca trafik ışığı geri sayımı gibi bazı ilgi çekici özellikleri de masaya getiriyor. Bu sistem, Audi’nin otomobillerinde yıllardır sunduğundan çok da farklı değil; trafik ışıklarına bağlanan ve sürücünün “yeşil dalgayı” takip etmesine olanak tanıyan akıllı bir yazılım. Baidu’nun sistemi görünüşe göre Çin genelinde 3.000 ilçeyi kapsıyor ve milyonlarca otoparkı kapsayan gerçek zamanlı park navigasyonu ekliyor.

#4
Foto - Çin’in Google’a benzeyen şirketinden tarihi imza

Günün sonunda bu harita hizmetleri Huawei’nin akıllı kokpitiyle donatılmış araçlara da gelecek ve Baidu’nun Pekin’deki Apollo projesi aracılığıyla sürücüsüz otomobillerle ilgili deneyimi bu işbirliğinde işe yarayacak. Huawei ve Baidu arasındaki anlaşma, araç içi sistemler ve navigasyon entegrasyonundaki zorluklara çözüm getiriyor. Her iki şirket de daha kolay ve daha akıllı bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

#5
Foto - Çin’in Google’a benzeyen şirketinden tarihi imza

Pek çok otomobil üreticisi Huawei ve Baidu teknolojilerini benimseyerek bu kervana katılıyor olabilir. Ancak tanınmış bir Çinli otomobil üreticisi olan BYD, kendi yolunda gitmeyi seçti. Görünüşe göre BYD, kendi Ar-Ge ekibine güveniyor. Öyle ki Baidu otonom sürüş teknolojisini kullanmayı reddetti. Görünüşe göre Çin otomobil endüstrisi iki oyunculu bir pazara doğru gidiyor. Biri Huawei ve Baidu çözümlerini benimserken diğeri ise kararlılıkla BYD teknolojisine bağlı kalıyor. Bu, henüz yapım aşamasında olan teknolojik bir hesaplaşma.

#6
Foto - Çin’in Google’a benzeyen şirketinden tarihi imza

Baidu bu alandaki tek şirket değil; Alibaba’nın Amap gibi rakipleri hâlâ piyasada ancak Baidu’nun veri birikimi ve algoritma optimizasyonunda önemli bir avantajı var. Şirket, sürekli değişen trendlere ayak uydurmak için Huawei ile birlikte çaba gösterse de, bir anlamda öncü konumunda.

#7
Foto - Çin’in Google’a benzeyen şirketinden tarihi imza

Kusursuz ve akıllı bir sürüş deneyiminin vaadi çok iddalı gibi olsa da, bu yeni ortaklığın iddialı hedeflerine gerçekten ulaşıp ulaşamayacağını görmek için zaman gerekiyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

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