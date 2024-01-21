Çin’in Google’a benzeyen şirketinden tarihi imza

Huawei ve Baidu arasındaki anlaşma neler getirecek? Hem Huawei Genel Müdürü Jin Yongfu hem de Baidu Başkan Yardımcısı Shang Guobin resmi imza etkinliğine katılarak bu stratejik hamleyi gerçekleştirdi. Bu işbirliği, Baidu Haritalar’ın kapsamlı özelliklerini Huawei’nin akıllı kokpit teknolojisine entegre ederek navigasyon ve seyahat deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Anlaşmanın akıllı bağlantılı araçların geleceğini etkileyeceği düşünülüyor. Huawei ve Baidu arasındaki anlaşma, tam sahne sesli etkileşim, şerit düzeyinde navigasyon, gösterge/Head-Up Display (HUD) navigasyon bilgi ekranı, kişiselleştirilmiş navigasyon ses paketleri, gerçek zamanlı park navigasyonu ve arabadan arabaya bağlantı ana maddelerine odaklanıyor. Ayrıca arabalarla yapay zeka sohbet robotları gibi sohbet etme fikri de giderek yaklaşıyor.