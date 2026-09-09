Çin’den sonra tarihi adım: Nükleer yarışa girdik, Türkiye toryum teknolojisinde dünyaya meydan okuyor
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) Danimarkalı Copenhagen Atomics ile toryum kullanımı üzerine imzaladığı stratejik mutabakat zaptı Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı. Newsbeast'te yer alan analizlerde, Ankara'nın erimiş tuz reaktörü teknolojilerinde hazır alıcı olmak yerine şimdiden yerli altyapı kurarak küresel üretim zincirinde kritik bir konuma ulaştığı vurgulandı. Rezerv sahibi olmanın ötesine geçerek toryum bileşiklerini sertifikalı nükleer malzemeye dönüştürme yetkisi kazanan Türkiye'nin, geleceğin enerji yarışında rakipsiz bir aktör haline geldiği belirtildi.