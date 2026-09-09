Çin’den sonra tarihi adım: Nükleer yarışa girdik, Türkiye toryum teknolojisinde dünyaya meydan okuyor

Yunan gazetesi, Türkiye'nin hamlesini Çin ile doğrudan bir teknolojik rekabet olarak değil, aynı alanda geleceğe yönelik kapasite oluşturma çabası olarak değerlendirdi. Newsbeast, 7 Eylül'de imzalanan anlaşmanın yeni nesil nükleer teknolojilerde toryum kullanımına ve Türkiye'de yerli imkanlarla toryum bileşiklerinin üretilmesine yönelik araştırmaları kapsadığını aktardı. Çalışmalara Türk sanayi ve teknoloji şirketleri ile araştırmacıların da dahil edilmesinin planlandığı belirtilirken, iş birliğinin nükleer yakıt gereksinimlerini karşılayabilecek toryum bileşiklerinin üretimine kadar uzanabileceği ifade edildi.