2023-05-08 19:21:08 Çin’den NASA'yı kıskandıracak başarı
Çin'in 2022'de gönderdiği yeniden kullanılabilir uzay aracı yörüngede 276 gün kaldıktan sonra dünyaya iniş yaptı.
Çin'in 2022'de gönderdiği yeniden kullanılabilir uzay aracı yörüngede 276 gün kaldıktan sonra dünyaya iniş yaptı.
Son dönemlerde dünya çapında uzay çalışmaları devam ediyor. Uzay çalışmalarında önemli adımlar atan ülkelerden biri de Çin oluyor.
Çin’in kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi‘nden Ağustos 2022’de fırlatılan deneysel uzay aracı, bugün Dünya’ya indi. İşte detaylar!
Uzay çalışmalarına devam eden Çin, 2022’nin Ağustos ayında “yeniden kullanılabilir” deneysel uzay aracını uzaya gönderdi.
Araç, 276 gün boyunca yörüngede kaldıktan sonra bugün, Çin’in kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi‘ndeki iniş alanına başarılı bir şekilde indi.
Gerçekleşen başarılı iniş, Çin’in yeniden kullanılabilen uzay aracı teknolojisinde önemli bir adım attığını gösteriyor.
Bununla birlikte uzaya gidiş dönüş yönteminde önemli yenilikler açacak gibi duruyor. Ayrıca Çin, bu başarısıyla uzayın barışçıl amaçlar için kullanımına yönelik bir adım da atıyor.
Çin tarafından ise birçok açıklama geldi.
Açıklamalara göre Pekin’in ABD Hava Kuvvetleri’ne ait X-37B gibi yıllarca yörüngede kalabilen otonom bir uzay uçağı gibi uzay aracı geliştirdiği düşünülüyor.
Bunların yanı sıra Çin uzay aracının konumu ve görevi hakkında fazla detay paylaşılmadı.
Son zamanlarda uzay çalışmalarının arttığını göz önüne aldığımızda Çin’in atılımı önemli bir yere sahip gibi duruyor. Özellikle gelecekteki uzay misyonlarının daha elverişli ve düşük maliyetli olması için büyük bir önem taşıyor.
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