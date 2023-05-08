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Teknoloji-Bilişim
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Çin’den NASA'yı kıskandıracak başarı

2023-05-08 19:21:08
Çin’den NASA'yı kıskandıracak başarı

Çin'in 2022'de gönderdiği yeniden kullanılabilir uzay aracı yörüngede 276 gün kaldıktan sonra dünyaya iniş yaptı.

#1
Foto - Çin’den NASA'yı kıskandıracak başarı

Son dönemlerde dünya çapında uzay çalışmaları devam ediyor. Uzay çalışmalarında önemli adımlar atan ülkelerden biri de Çin oluyor.

#2
Foto - Çin’den NASA'yı kıskandıracak başarı

Çin’in kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi‘nden Ağustos 2022’de fırlatılan deneysel uzay aracı, bugün Dünya’ya indi. İşte detaylar!

#3
Foto - Çin’den NASA'yı kıskandıracak başarı

Uzay çalışmalarına devam eden Çin, 2022’nin Ağustos ayında “yeniden kullanılabilir” deneysel uzay aracını uzaya gönderdi.

#4
Foto - Çin’den NASA'yı kıskandıracak başarı

Araç, 276 gün boyunca yörüngede kaldıktan sonra bugün, Çin’in kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi‘ndeki iniş alanına başarılı bir şekilde indi.

#5
Foto - Çin’den NASA'yı kıskandıracak başarı

Gerçekleşen başarılı iniş, Çin’in yeniden kullanılabilen uzay aracı teknolojisinde önemli bir adım attığını gösteriyor.

#6
Foto - Çin’den NASA'yı kıskandıracak başarı

Bununla birlikte uzaya gidiş dönüş yönteminde önemli yenilikler açacak gibi duruyor. Ayrıca Çin, bu başarısıyla uzayın barışçıl amaçlar için kullanımına yönelik bir adım da atıyor.

#7
Foto - Çin’den NASA'yı kıskandıracak başarı

Çin tarafından ise birçok açıklama geldi.

#8
Foto - Çin’den NASA'yı kıskandıracak başarı

Açıklamalara göre Pekin’in ABD Hava Kuvvetleri’ne ait X-37B gibi yıllarca yörüngede kalabilen otonom bir uzay uçağı gibi uzay aracı geliştirdiği düşünülüyor.

#9
Foto - Çin’den NASA'yı kıskandıracak başarı

Bunların yanı sıra Çin uzay aracının konumu ve görevi hakkında fazla detay paylaşılmadı.

#10
Foto - Çin’den NASA'yı kıskandıracak başarı

Son zamanlarda uzay çalışmalarının arttığını göz önüne aldığımızda Çin’in atılımı önemli bir yere sahip gibi duruyor. Özellikle gelecekteki uzay misyonlarının daha elverişli ve düşük maliyetli olması için büyük bir önem taşıyor.

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