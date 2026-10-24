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Çin yine yaptı yapacağını! Tartışmalı uydular uzay yolcusu

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Çin yine yaptı yapacağını! Tartışmalı uydular uzay yolcusu

Son dönemlerde yaptığı hamlelerle dünya teknoloji devi haline gelen Çin, 'Yaogan' sınıfı yer gözlem uydularını fırlattı.

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Foto - Çin yine yaptı yapacağını! Tartışmalı uydular uzay yolcusu

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Yaogan-53 07-09 ile Yaogan-56 19-21 uydu grupları, Long March 4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

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Foto - Çin yine yaptı yapacağını! Tartışmalı uydular uzay yolcusu

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği bu fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 673. taşıma görevi oldu.

#3
Foto - Çin yine yaptı yapacağını! Tartışmalı uydular uzay yolcusu

Uzaktan algılama özelliğine sahip uyduların, bilimsel deneyler, kadastro ve toprak kaynaklarının takibi ile afet önleme ve giderme çalışmaları için kullanılacağı kaydedildi.

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Foto - Çin yine yaptı yapacağını! Tartışmalı uydular uzay yolcusu

Çincede "Yaogan", "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı kaynaklar, bu sınıftaki uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

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