Murat Ülker'den gündeme oturan itiraf! 'Türkiye'de bunun geleceği yok' denilince parayı bakın nereden bulmuş

Polinas’ın kuruluşu için NASAŞ’taki ekipten bir grup seçtik. Ortaklardan biri de Anadolu Holding idi. Kurucularından Kamil Yazıcı beyi kısa bir süre önce kaybettik, Allah rahmet eylesin. Polinas’ta da beraber olduk. Ama ortada ciddi bir sorun vardı! Para yoktu. On milyon ABD doları gerekiyordu. Ne bizde vardı ne Kamil Beylerde. Türkiye’de 80’lerin başında böyle paralar yoktu. Ne yaptık? Azar sermaye koyduk, Dünya Bankası’na gittik. Dünya Bankası bize inanmadı. 'Türkiye’de bunun geleceği yok; ne kadar kullanılacak ki", dediler. Yıllar sonra bu krediyi engelleyen yetkili benimle bir uçakta tesadüf edince, Sabri beye özürlerini iletti. Biz Türkiye’nin bu kadar gelişeceğini tahmin edemedik, dedi. Bugün gelinen noktada Türkiye’de yüz binlerce tonluk üretim yapılıyor. Bir sürü tesis var. En az yarısı ihraç ediliyor. Yabancılar gelip burada doğrudan yatırım yapıp, üretip Avrupa’ya, ABD’ye satıyor. Türkiye, esnek ambalaj filmlerinin matbaada basılması, yani “convert” edilmesi açısından da rakipsiz ihracatçı konumunda. Çok güçlü tesisler, çok iyi markalar var. Ben ambalaj malzemesi tedarik ettiğim şirketlere birçok matbaa kurdum, kimine de ortak oldum. Ambalaj sanayii gelişen Türkiye’de bizim için stratejikti.