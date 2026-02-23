  • İSTANBUL
Bütün dünya "Türkler bunu nasıl becerdi" diyerek manşetlere taşıdı! Otokar ve TUSAŞ’tan dev hamle
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bütün dünya “Türkler bunu nasıl becerdi” diyerek manşetlere taşıdı! Otokar ve TUSAŞ’tan dev hamle

Türk savunma sanayiinin dev markaları Otokar ve TUSAŞ, Avrupa ve Körfez ülkelerindeki stratejik yatırımlarıyla dünya medyasının manşetlerine taşındı. Otokar, Romanya’da kazandığı dev zırhlı araç ihalesinin ardından yerel üretim için Automecanica şirketini satın alırken, TUSAŞ’ın KAAN projesi için Suudi Arabistan ile yürüttüğü ortak üretim görüşmeleri Breaking Defence analizlerinde geniş yer buldu. Türk şirketlerinin bu küresel açılımı, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde sadece bir satıcı değil, kalıcı bir sanayi gücü haline geldiğini tescilliyor.

#1
Foto - Bütün dünya "Türkler bunu nasıl becerdi" diyerek manşetlere taşıdı! Otokar ve TUSAŞ’tan dev hamle

Türk savunma şirketlerinin Avrupa üretim altyapılarına yönelmesi ve Körfez ülkeleriyle ileri teknoloji iş birliklerini derinleştirmesi, uluslararası savunma medyasında geniş yankı buldu. ABD merkezli Defence News’in haberine göre Otokar’ın Romanya’daki savunma şirketi Automecanica’yı satın alma hamlesi Avrupa’da kalıcı sanayi varlığı hedefini ortaya koydu. Breaking Defence yayın organının analizine göre ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) KAAN savaş uçağı için Suudi Arabistan ile yürüttüğü görüşmeler Orta Doğu’daki savunma ortaklıklarını yeni bir aşamaya taşıyor.

#2
Foto - Bütün dünya "Türkler bunu nasıl becerdi" diyerek manşetlere taşıdı! Otokar ve TUSAŞ’tan dev hamle

ABD merkezli uluslararası savunma yayın organı Defence News’in haberine göre Türk zırhlı araç üreticisi Otokar Otomotiv, Romanya merkezli savunma şirketi Automecanica’nın yüzde 96,77 hissesini satın almak üzere mutabakat zaptı imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre işlemin Nisan 2026 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

#3
Foto - Bütün dünya "Türkler bunu nasıl becerdi" diyerek manşetlere taşıdı! Otokar ve TUSAŞ’tan dev hamle

Yayın organının analizinde, satın alma hesaplamasında toplam şirket değerinin yaklaşık 87,8 milyon avro olduğu ve hedeflenen pay için yaklaşık 85 milyon avroluk bir büyüklüğe işaret edildiği bilgisine de yer verildi. Defence News analizine göre bu adım ABD savunma çevrelerinde, Otokar’ın Avrupa’daki sanayi gücünü kalıcı biçimde genişletme stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.

#4
Foto - Bütün dünya "Türkler bunu nasıl becerdi" diyerek manşetlere taşıdı! Otokar ve TUSAŞ’tan dev hamle

Defence News’in aktardığı bilgilere göre Otokar, Romanya için Cobra II 4x4 zırhlı araç tedarikine yönelik yaklaşık 857 milyon avro (yaklaşık 1 milyar dolar) değerinde ve 1.059 aracı kapsayan büyük bir sözleşme kazandı. Anlaşma kapsamında araçların 800 adedinin Romanya’da üretileceği belirtilirken, şirket de bu süreç için Otokar Land Systems SRL adlı bağlı ortaklığını hayata geçirdi.

#5
Foto - Bütün dünya "Türkler bunu nasıl becerdi" diyerek manşetlere taşıdı! Otokar ve TUSAŞ’tan dev hamle

ABD merkezli bir başka uluslararası savunma yayın organı Breaking Defence’de yer alan geniş analiz yazısında Suudi Arabistan'ın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği KAAN beşinci nesil savaş uçağı programına katılımına ilişkin karar sürecinin son aşamada olduğu bilgisine yer verildi. World Defense Show 2026 Fuarı'ndan yapılan değerlendirmede, olası bir iş birliğinin yaklaşık 20 uçaklık bir satıştan yerel üretim paylaşımına kadar farklı modeller içerebileceği belirtildi. Breaking Defence analizine göre Riyad'ın, 'Vision 2030' savunma hedefleri kapsamında savunma üretiminin yüzde 50’sini ülke içinde gerçekleştirme planı, yabancı firmalarla ortak üretim arayışını hızlandırıyor.

#6
Foto - Bütün dünya "Türkler bunu nasıl becerdi" diyerek manşetlere taşıdı! Otokar ve TUSAŞ’tan dev hamle

Breaking Defence’in analizine göre KAAN programı kapsamında ilk etapta ABD merkezli General Electric üretimi F110 motorlarının kullanılacağı, TUSAŞ’ın da 10 prototip uçak üretimi için yeterli motor stokuna sahip olduğu bildirildi. Analiz yazısındaki bilgilere göre, ilk teslimatların 2029 başında Türk Hava Kuvvetleri’ne yapılması planlanıyor.

#7
Foto - Bütün dünya "Türkler bunu nasıl becerdi" diyerek manşetlere taşıdı! Otokar ve TUSAŞ’tan dev hamle

Analizde ayrıca uçağın Block 30 konfigürasyonunda yerli motor hedeflendiği ve bu motorun ilk testinin 2032, nihai teslimatının ise 2033 için öngörüldüğü aktarıldı. Analiz yazısında TUSAŞ’ın ayrıca Suudi Arabistan Askeri Endüstriler Genel Otoritesi ile Gökbey genel maksat helikopterinin ortak üretimine yönelik mutabakat zaptı imzaladığı bilgisine de yer verildi.

