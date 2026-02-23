Bütün dünya “Türkler bunu nasıl becerdi” diyerek manşetlere taşıdı! Otokar ve TUSAŞ’tan dev hamle

Türk savunma sanayiinin dev markaları Otokar ve TUSAŞ, Avrupa ve Körfez ülkelerindeki stratejik yatırımlarıyla dünya medyasının manşetlerine taşındı. Otokar, Romanya’da kazandığı dev zırhlı araç ihalesinin ardından yerel üretim için Automecanica şirketini satın alırken, TUSAŞ’ın KAAN projesi için Suudi Arabistan ile yürüttüğü ortak üretim görüşmeleri Breaking Defence analizlerinde geniş yer buldu. Türk şirketlerinin bu küresel açılımı, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde sadece bir satıcı değil, kalıcı bir sanayi gücü haline geldiğini tescilliyor.