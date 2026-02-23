  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TOKİ kura hakkını milyonlarca TL'ye satıyorlar! Vekil güçleri bırakıp conisini geri çekti CHP uyuşturucu skandallarıyla çalkalanırken, parti yönetiminden akılalmaz bahane “Afrika Boynuzu”na Türk mührü! Bütün dünya Türkiye’nin bu hamlesini konuşuyor Ev sahibi olanlar dikkat! Emlak vergisi ödeme tarihi yaklaşıyor 100 milyar avroluk savaş uçağı projesi çöktü! 'Türkiye'nin Kaan'ı o ülkeyi cezbetmeye başladı' diyerek duyurdular
Yaşam
9
Yeniakit Publisher
Hayvancılıkta 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği başladı! İşte başvuru süreci ve şartları
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hayvancılıkta 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği başladı! İşte başvuru süreci ve şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan ‘Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek’ projesiyle Türkiye’nin hayvancılık haritası yeniden çiziliyor. 150 bin damızlık küçükbaşın ücretsiz dağıtılacağı projede; 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi, yıllık 180 bin lira bakım desteği ve sigorta kıyağıyla üreticinin sırtındaki yük alınıyor. Özellikle gençlere ve kadınlara öncelik verilen bu hamle, yerli üretimin sigortası olacak.

#1
Foto - Hayvancılıkta 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği başladı! İşte başvuru süreci ve şartları

Büyük ve Güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda, Anadolu topraklarının bereketini sofralarımıza taşıyacak dev bir hayvancılık hamlesi daha hayata geçiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek" projesiyle, kırsal kalkınma bütçesinden ayrılan 14,5 milyar liralık dev kaynak doğrudan üreticinin cebine dokunacak.

#2
Foto - Hayvancılıkta 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği başladı! İşte başvuru süreci ve şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek" projesiyle, 150 bin küçükbaş hayvanın dağıtımına bu yıl başlanırken, üreticilere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi ve yıllık 180 bin lira bakım desteği sağlanacak. Kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılıkta yerli üretimi artırmak amacıyla hazırlanan "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek" projesi ile 2026 yılı için belirlenen 14,5 milyar liralık kırsal kalkınma bütçesinin yarısının genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerine tahsis edilecek.

#3
Foto - Hayvancılıkta 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği başladı! İşte başvuru süreci ve şartları

150 BİN KÜÇÜKBAŞ DAĞITILACAK Projenin ilk etabında, üreticilere uygun şartlarda toplam 150 bin küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, faydalanmaya hak kazanan her üreticiye 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 adet küçükbaş hayvan temin edilecek.

#4
Foto - Hayvancılıkta 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği başladı! İşte başvuru süreci ve şartları

AYLIK 15 BİN LİRA BAKIM DESTEĞİ Üreticilerin mali yükünü hafifletmek amacıyla, dağıtılan hayvanlar için aylık 15 bin lira, yıllık ise toplam 180 bin lira tutarında bakım ve besleme desteği sağlanacak. Ayrıca, projeden yararlanan yetiştiricilerin teslim aldığı hayvanların ilk yıla ait sigorta giderleri de devlet tarafından karşılanacak.

#5
Foto - Hayvancılıkta 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği başladı! İşte başvuru süreci ve şartları

FAİZSİZ KREDİ VE UZUN VADE İMKANI Projenin finansman ayağında Ziraat Bankası aracılığıyla üreticilere faizsiz kredi imkanı sunulacak. Tahsis edilecek kredilerde, üretim sürecinin oturması için 2 yıla kadar geri ödemesiz dönem uygulanacak. Geri ödeme süreci ise toplamda 7 yıla kadar varan vade seçenekleriyle kolaylaştırılacak.

#6
Foto - Hayvancılıkta 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği başladı! İşte başvuru süreci ve şartları

TİGEM GARANTİLİ ÜSTÜN GENETİK Dağıtılacak hayvanlar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çiftliklerinde yetiştirilen ve üstün genetik özelliklere sahip ırklardan seçilecek. Dağıtımlarda bölgesel iklim ve arazi koşullarına uygun ırkların seçilmesine özen gösterilecek.

#7
Foto - Hayvancılıkta 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği başladı! İşte başvuru süreci ve şartları

GENÇ MEZUNLARA VE KADINLARA ÖNCELİK Üretimde sürekliliği ve profesyonelleşmeyi sağlamak amacıyla projede kadın ve genç üreticilere öncelik tanınacak. Özellikle veteriner hekimlik, ziraat mühendisliği ve gıda mühendisliği bölümlerinden yeni mezun olan gençlerin projeye başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecek. Bu sayede eğitimli iş gücünün kırsalda istihdam edilmesi ve gençlerin kendi işlerini kurarak üretime katılması hedefleniyor.

#8
Foto - Hayvancılıkta 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği başladı! İşte başvuru süreci ve şartları

TESLİMATLAR BU YIL BAŞLIYOR Hazırlıkları tamamlanan projenin ilk aşamasında, hayvanların yetiştiricilere teslimatına bu yıl içinde başlanması planlanıyor. Küçükbaş hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyen kadın ve genç üreticiler, açıklanan şartlar çerçevesinde projeye başvuruda bulunabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı
Dünya

Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı

Pakistan, ülkede son dönemde meydana gelen bombalı saldırıların ardından Afganistan sınırındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düze..
'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'
Gündem

'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'

İstanbullunun cebine göz diken, belediyenin kaynaklarını şahsi servetine dönüştüren kirli yapı deşifre olmaya devam ediyor. "İmamoğlu Suç Ör..
Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit
Gündem

Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit

Özgür Türkiye’yi hazmedemeyen eski Türkiye artığı laikçiler sosyal medyada Müslümanlara kin kusmaya devam ediyor. Şimdi de başörtüsü karşıtı..
İsrail ‘Dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır!
Dünya

İsrail ‘Dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu: Türkiye'nin savaş makinesi hazır!

Savunma sanayiinde havada dengeleri tümden değiştiren Türkiye’nin hamlesi, Türkiye’nin savunma sanayisi yakından takip eden başta Yunanistan..
Ramazan coşkusu zirveye çıktı! "İstiklal caddesi değil, Esenler!"
Oruç

Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!”

Esenler Belediyesi, mübarek Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak için Davutpaşa Caddesi'ni adeta bir ışık bahçesine çevirdi. Ramazan ruhu..
ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki
Dünya

ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin “İsrail’in Orta Doğu’nun tamamını ele geçirmesinin kabul edilebilir olabileceği” yönündeki sözl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23