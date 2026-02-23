Hayvancılıkta 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği başladı! İşte başvuru süreci ve şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek" projesiyle, 150 bin küçükbaş hayvanın dağıtımına bu yıl başlanırken, üreticilere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi ve yıllık 180 bin lira bakım desteği sağlanacak. Kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılıkta yerli üretimi artırmak amacıyla hazırlanan "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek" projesi ile 2026 yılı için belirlenen 14,5 milyar liralık kırsal kalkınma bütçesinin yarısının genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerine tahsis edilecek.