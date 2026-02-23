Hayvancılıkta 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği başladı! İşte başvuru süreci ve şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan ‘Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek’ projesiyle Türkiye’nin hayvancılık haritası yeniden çiziliyor. 150 bin damızlık küçükbaşın ücretsiz dağıtılacağı projede; 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi, yıllık 180 bin lira bakım desteği ve sigorta kıyağıyla üreticinin sırtındaki yük alınıyor. Özellikle gençlere ve kadınlara öncelik verilen bu hamle, yerli üretimin sigortası olacak.