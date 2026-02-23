  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin "CENK" füzesine Çin’den akılalmaz cevap! Düşman uçağı daha ne olduğunu anlayamadan vurulacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin “CENK” füzesine Çin’den akılalmaz cevap! Düşman uçağı daha ne olduğunu anlayamadan vurulacak

Türkiye’nin 2.000 kilometre menzilli hipersonik balistik füze programı ‘Cenk’ tüm dünyada ses getirirken, Çin’den dikkat çeken bir hamle geldi.

Foto - Türkiye’nin "CENK" füzesine Çin’den akılalmaz cevap! Düşman uçağı daha ne olduğunu anlayamadan vurulacak

Çin, 80 mm deniz topundan ateşlenebilen minyatür hipersonik mühimmat geliştiriyor. SCMP tarafından yapılan habere göre namlu çıkışının hemen ardından Mach 6 hızlara ulaşabilen mühimmat; +20 km menzilden 10 bin feet irtifadaki savaş uçaklarını ve İHA’ları vurabiliyor. Habere göre aşırı hızı ve küçük boyutu nedeniyle düşman bir hava aracı, bahse konu mühimmatı yaklaşık 3 km mesafeden algılayabiliyor. Mühimmatın Mach 3.6 seyir hızıyla ilerlediği sırada karşı platformun önleme yapabilmek için yalnızca birkaç saniyesi bulunuyor. Gerçekleştirilen simülasyonlarda, hedefin 90 derecelik manevra yapması durumunda bile akıllı mühimmatın yörüngesini ayarlayabildiğini ve yüzde 99 imha kabiliyetine ulaştığı görülmekte.

Foto - Türkiye’nin "CENK" füzesine Çin’den akılalmaz cevap! Düşman uçağı daha ne olduğunu anlayamadan vurulacak

Tipik bir uçaksavar topu saniyede yaklaşık bir atış yapabiliyor. Geliştirilen bu çözüm, düşük maliyet ve neredeyse sınırsız mühimmat avantajıyla orta ve kısa menzilli hava savunma füzelerinin yerini alacak şekilde yaygınlaştırılabildiği durumda muharebe kurallarını yeniden yazabilir. Çalışmayı yürüten Profesör Wang Xugang tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hipersonik güdümlü mühimmatlar, yeni nesil hassas taarruz silahlarını temsil etmektedir. Hızlı vuruş, hassas güdüm ve yüksek imha gibi avantajlarıyla geleneksel ateş gücü muharebe modellerini kökten değiştirmekte ve geleceğin harp koşullarına geniş uygulama potansiyeline sahiptir.”

Foto - Türkiye’nin "CENK" füzesine Çin’den akılalmaz cevap! Düşman uçağı daha ne olduğunu anlayamadan vurulacak

Ancak aşırı hız, beraberinde zorluklar da getiriyor. S şeklindeki ya da keskin dönüşlü manevralar sırasında geleneksel güdüm yöntemleri hedefi takip etmekte yetersiz kalabiliyor ve bu da ıskalamalara yol açabiliyor. Bu bağlamda ekip, kontrol sistemini optimize etmek üzere 2 aşamalı bir güdüm sistemi tasarladı. İlk aşamada, orta safhada verimli bir uçuş rotası planlanıyor. İkinci aşamada ise terminal safhada hedefe kilitlenmek için düzeltmeler yapılıyor. Araştırmacılar, mühimmatın uçuşun orta safhasında hız ve enerjisini koruyarak kontrollü manevralar yapmasını, terminal safhada ise son derece çevik hedefleri dahi öngörerek etkin biçimde takip etmesini mümkün kılan ileri seviye bir güdüm yaklaşımı geliştirdi. Yayımlanan yaklaşım, terminal safhadaki manevra yükünü geleneksel yöntemlere kıyasla yüzde 90’dan fazla azaltırken, uçuş boyunca daha kararlı bir dinamik davranış sağlamakta.

