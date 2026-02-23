Türkiye’nin “CENK” füzesine Çin’den akılalmaz cevap! Düşman uçağı daha ne olduğunu anlayamadan vurulacak

Ancak aşırı hız, beraberinde zorluklar da getiriyor. S şeklindeki ya da keskin dönüşlü manevralar sırasında geleneksel güdüm yöntemleri hedefi takip etmekte yetersiz kalabiliyor ve bu da ıskalamalara yol açabiliyor. Bu bağlamda ekip, kontrol sistemini optimize etmek üzere 2 aşamalı bir güdüm sistemi tasarladı. İlk aşamada, orta safhada verimli bir uçuş rotası planlanıyor. İkinci aşamada ise terminal safhada hedefe kilitlenmek için düzeltmeler yapılıyor. Araştırmacılar, mühimmatın uçuşun orta safhasında hız ve enerjisini koruyarak kontrollü manevralar yapmasını, terminal safhada ise son derece çevik hedefleri dahi öngörerek etkin biçimde takip etmesini mümkün kılan ileri seviye bir güdüm yaklaşımı geliştirdi. Yayımlanan yaklaşım, terminal safhadaki manevra yükünü geleneksel yöntemlere kıyasla yüzde 90’dan fazla azaltırken, uçuş boyunca daha kararlı bir dinamik davranış sağlamakta.